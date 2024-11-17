ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Вячеслав Колосков«Возвращения в мировой футбол ждать еще пару лет». Вячеслав Колосков — о задачах сборной России, матче с Сирией и провале Черчесова в Лиге Наций
  • 22:06
    • Синнер выиграл Итоговый турнир-2024
  • 21:54
    • Англия разгромила Ирландию, Греция уверенно победила Финляндию
  • 19:13
    • «Ак Барс» проиграл ЦСКА, «Витязь» разгромил «Северсталь»
    Все новости спорта

    Квартальнов: Не помню моменты, в которых мы могли забить и перевернуть игру

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Динамо Минск Куньлунь Ред Стар
    Дмитрий Квартальнов, главный тренер «Динамо» Минск, высказался о матче против «Куньлуня» (0:3).

    Дмитрий Квартальнов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Дмитрий Квартальнов

    «Сказать особо, наверное, нечего, ноль голов. В общем-то, я даже честно не помню такие моменты, в которых мы могли забить и перевернуть игру. К сожалению, нападение сыграло так. Честно говоря, и выделить просто некого. Очень серо сыграли в нападении, пропустили "четыре на пять", проиграли матч.

    С какого момента всё пошло не по плану? С самого начала, атака слабо сыграла, не было энергии, проиграли много борьбы. Оборона ещё более-менее, в атаке сыграли ужасно. Навскидку даже не могу вспомнить какие-либо правильные действия.

    Что можно занести в актив команды? Ничего. Наше преимущество по статистике — это мнимые показатели. Да, ты идёшь в углы, держишь шайбу, можешь где-то бросить в живот, но помехи нет никакой. Нужно делать какие-то вещи, чтобы забить гол — сегодня их не было. Возвращение Андрея Кареева в состав будет скоро. Отсутствие Брэйли Лайла связано с тем, что дали ему отдохнуть», — цитирует Квартальнова пресс-служба КХЛ.

    «Динамо» располагается на 8-й позиции на «Западе» с 30 очками. «Куньлунь» (21) — 11-й.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Испания продолжит побеждать
  • Испания — Швейцария. Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
  • Сейчас уфимцы все-таки сильнее подопечных Разина...
  • «Салават Юлаев» — «Металлург Мг». Прогноз и ставки
  • 2.45
    •
  • Игра на территории «Вегаса» получится результативной
  • «Вегас» — «Вашингтон». Прогноз и ставки
  • 1.93
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.67
  • Экспресс дня 18 ноября
  • Сегодня в 22:45
    •  2.30
  • Прогноз на матч Испания — Швейцария
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.45
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Вегас — Вашингтон
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:00
    •  3.10
  • Прогноз на матч Сербия — Дания
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  3.35
  • Прогноз на матч Хорватия — Португалия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.95
  • Прогноз на матч Болгария — Беларусь
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.18
  • Прогноз на матч Польша — Шотландия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.96
  • Прогноз на матч СКА — Амур
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2024ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие