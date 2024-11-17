Квартальнов: Не помню моменты, в которых мы могли забить и перевернуть игру

, главный тренер, высказался о матче против(0:3).

«Сказать особо, наверное, нечего, ноль голов. В общем-то, я даже честно не помню такие моменты, в которых мы могли забить и перевернуть игру. К сожалению, нападение сыграло так. Честно говоря, и выделить просто некого. Очень серо сыграли в нападении, пропустили "четыре на пять", проиграли матч.

С какого момента всё пошло не по плану? С самого начала, атака слабо сыграла, не было энергии, проиграли много борьбы. Оборона ещё более-менее, в атаке сыграли ужасно. Навскидку даже не могу вспомнить какие-либо правильные действия.

Что можно занести в актив команды? Ничего. Наше преимущество по статистике — это мнимые показатели. Да, ты идёшь в углы, держишь шайбу, можешь где-то бросить в живот, но помехи нет никакой. Нужно делать какие-то вещи, чтобы забить гол — сегодня их не было. Возвращение Андрея Кареева в состав будет скоро. Отсутствие Брэйли Лайла связано с тем, что дали ему отдохнуть», — цитирует Квартальнова пресс-служба КХЛ.

«Динамо» располагается на 8-й позиции на «Западе» с 30 очками. «Куньлунь» (21) — 11-й.