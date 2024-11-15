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    Ротенберг о поражении СКА: Заработанное очко дорогого стоит

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Ак Барс СКА
    Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался о поражении своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Ак Барса» (2:3 ОТ).

    Роман Ротенберг — главный тренер СКА
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    Роман Ротенберг — главный тренер СКА

    «Обоюдоострая игра уровня плей-офф, обе команды показали отличный хоккей. Первый гол пропустили мы, хотя должны были забивать. Не стали брать запрос на помеху вратарю, потому что посчитали, что голы в КХЛ засчитываются в пользу атаки. Решили не рисковать, понимали, что надо реализовать свои моменты.

    Забили две шайбы, сравняли. Наверное, второй пропущенный гол — необязательный, там была ошибка нашего защитника. В овертайме поиграли в меньшинстве, много сил тратим — необязательные удаления, наш вратарь сражается как лев, но непросто столько играть в меньшинстве. Команда проявила характер, заработанное очко дорогого стоит — надо наладить дисциплину и не вестись на провокации.

    Победный гол Семёнова в овертайме? Я всегда за такие финты. Это здорово, тем интереснее для всех. Тогда будет больше болельщиков. Те ребята из академии "Ак Барса", которые смотрели матч, будут пробовать делать этот финт, очень непростой. Он показал всем, что играя неординарно, можно забивать. Это здорово, возьмём на вооружение», — цитирует Ротенберга пресс-служба КХЛ.

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    • После этого матча СКА занимает 3-е место в таблице Запада с 35-ю очками в активе. В следующем поединке подопечные Ротенберга сыграют против «Амура» 18-го ноября.

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