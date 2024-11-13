НХЛ. «Рейнджерс» уступил «Виннипегу», «Сиэтл» победил «Коламбус», «Эдмонтон» — «Айлендерс»

За океаном завершился очередной игровой день в регулярном чемпионате НХЛ.

«Флорида» — «Нью-Джерси» — 1:4

«Нью-Джерси» с 24 очками лидирует в турнирной таблице Восточной конференции.

«Флорида» с 23 очками занимает 2-е место.

НХЛ «Флорида» — «Нью-Джерси» — 1:4 (0:1, 1:1, 0:2) Голы: Д. Хьюз — 8 (Братт, Хэмилтон), 8:30 — 0:1. Райнхарт — 12 (бол., Балинскис, Барков), 28:41 — 1:1. Майер — 7 (Мерсер, Зигенталер), 37:29 — 1:2. Коттер — 7 (Хишир, Хэмилтон), 55:07 — 1:3. Палат — 3 (п.в., Братт), 58:58 — 1:4Вратари: Найт (57:00 — 58:58) — МаркстремШтраф: 11 — 15Броски: 34 (14+8+12) — 24 (6+8+10)

«Флорида» — «Нью-Джерси» — 1:4

«Рейнджерс» — «Виннипег» — 3:6

Российский нападающий гостей Владислав Наместников в середине третьего периода отметился голом. Он достиг отметки в 12 (5+7) очков в сезоне.

Российский форвард нью-йоркской команды Артемий Панарин отметился голевой передачей. Всего у него в этом сезоне 22 (10+12) очков.

Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 27 из 32 бросков по своим воротам.

НХЛ «Рейнджерс» — «Виннипег» — 3:6 (1:1, 1:2, 1:3) Голы: Шайфли — 8 (Моррисси), 0:57 — 0:1. Куилль — 5 (Шнайдер, Хытил), 13:07 — 1:1. Виларди — 7 (бол., Элерс, Пионк), 28:58 — 1:2. Лафренье — 6 (бол., Фокс, Панарин), 32:51 — 2:2. Коннор — 10 (Пионк), 36:03 — 2:3. Шайфли — 9 (Демело, Коннор), 41:08 — 2:4. Какко — 2 (Куилль, Шнайдер), 41:40 — 3:4. Наместников — 5 (Элерс), 53:08 — 3:5. Коннор — 11 (п.в., Самберг, Пионк), 59:40 — 3:6Вратари: Шестеркин (57:54 — 59:40) — ХеллибакШтраф: 4 — 8Броски: 36 (12+16+8) — 33 (10+11+12)

«Рейнджерс» — «Виннипег» — 3:6

«Торонто» — «Оттава» — 0:3

Российский защитник «Сенаторз» Артем Зуб отдал 2 голевые передачи. На счету 29-летнего россиянина 2 (0+2) очка в 6 встречах.

«Оттава» набрала 16 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

НХЛ «Торонто» — «Оттава» — 0:3 (0:1, 0:2, 0:0) Голы: Норрис — 6 (Жиру, Зуб), 0:41 — 0:1. Штюцле — 7 (Батерсон, Шабо), 23:12 — 0:2. Амадио — 2 (Зуб), 23:55 — 0:3Вратари: Столарз (55:02 — 58:32) — УльмаркШтраф: 8 — 10Броски: 27 (9+9+9) — 41 (17+18+6)

«Торонто» — «Оттава» — 0:3

Прогнозы и ставки на НХЛ

«Сент-Луис» — «Бостон» — 2:3

«Бостон» с 18 очками расположился на 7-й строчке турнирной таблицы Восточной конференции.

«Сент-Луис» с 14 очками занимает 11-е место на Западе.

НХЛ «Сент-Луис» — «Бостон» — 2:3 (0:0, 2:0, 0:3) Голы: Шенн — 2 (бол., Кайру, Бучневич), 29:24 — 1:0. Сундквист — 2 (бол., Холлоуэй, Саад), 32:12 — 2:0. Гики — 1 (Пастрняк), 44:53 — 2:1. Макэвой — 3 (Маршан, Бразо), 49:15 — 2:2. Пастрняк — 7 (Макэвой, Заха), 58:13 — 2:3Вратари: Биннингтон (58:23 — 59:16, 59:20) — СуэйменШтраф: 8 — 6Броски: 22 (6+8+8) — 30 (9+10+11)

«Сент-Луис» — «Бостон» — 2:3

«Эдмонтон» — «Айлендерс» — 4:3 ОТ

«Эдмонтон» с 17 очками занимает 8-е место в турнирной таблице Западной конференции.

«Айлендерс» с 16 очками расположились на 9-й строчке «Востока».

НХЛ «Эдмонтон» — «Айлендерс» — 4:3 ОТ (0:0, 1:1, 2:2, 1:0) Голы: Драйзайтль — 11 (бол., Макдэвид, Бушар), 20:36 — 1:0. Палмиери — 7 (Цыплаков, Нельсон), 35:58 — 1:1. Бушар — 4 (Экхольм, Макдэвид), 40:57 — 2:1. Макдэвид — 5 (Нюджент-Хопкинс), 50:19 — 3:1. Ли — 5 (Пулок, Пажо), 52:54 — 3:2. Ли — 6 (Пажо, Палмиери), 57:20 — 3:3. Драйзайтль — 12 (Макдэвид, Бушар), 61:52 — 4:3Вратари: С. Скиннер — СорокинШтраф: 4 — 4Броски: 43 (13+10+16+4) — 22 (6+10+6+0)

«Эдмонтон» — «Айлендерс» — 4:3 ОТ

«Сиэтл» — «Коламбус» — 5:2

«Сиэтл» с 15 очками занимает 11-е место в турнирной таблице Западной конференции.

«Коламбус» с 12 очками расположился на 15-й строчке «Востока».

НХЛ «Сиэтл» — «Коламбус» — 5:2 (0:2, 4:0, 1:0) Голы: Керали — 2 (Эштон-Риз, Лабанк), 13:46 — 0:1. Эштон-Риз — 3 (Керали, Лабанк), 14:08 — 0:2. Картье — 2 (Бураковски, Гурд), 22:50 — 1:2. Танев — 4, 27:13 — 2:2. Толванен — 5 (бол., Эберле, Маккэн), 27:23 — 3:2. Борген — 1 (Бьоркстранд, Шварц), 33:34 — 4:2. Маккэн — 8 (п.в., Эберле), 58:42 — 5:2Вратари: Даккорд — Мерзликинс (58:13 — 58:42)Штраф: 2 — 6Броски: 33 (6+20+7) — 40 (18+8+14)

«Сиэтл» — «Коламбус» — 5:2

«Ванкувер» — «Калгари» — 3:1

НХЛ «Ванкувер» — «Калгари» — 3:1 (0:1, 2:0, 1:0) Голы: Кирклэнд — 2, 19:00 — 0:1. Петтерссон — 4 (бол., Миллер, Хьюз), 20:23 — 1:1. Сутер — 6 (Миллер, Браннстрем), 22:38 — 2:1. Браннстрем — 1 (Петтерссон, Дебраск), 46:19 — 3:1Вратари: Ланкинен — ВладаржШтраф: 4 — 6Броски: 32 (12+14+6) — 29 (9+7+13)