Крикунов: Вообще не удивлен серией поражений СКА

Известный тренервысказался о неудачной серии санкт-петербургского

СКА потерпел пять поражений подряд в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

«Вообще не удивлен серией поражений СКА. У всех команд бывают такие периоды. Вы посмотрите, "Ак Барс" и ЦСКА сколько проигрывали.

Обычно такие спады бывают шесть-семь игр, и ничего в этом удивительного нет. У СКА состав хороший. Следующую игру они могут выиграть, а дальше всё сложится так, как ни в чем не бывало.

У меня самого бывали такие моменты много раз. Ты можешь тренироваться, всё делать правильно, а игры не идут. Я провел 1500 игр, и такие моменты случаются. Ты влетаешь в эту плохую серию и ничего с ней сделать не можешь. Я один раз проводил медицинский осмотр и функциональное состояние. Все показатели у ребят были в норме, но при этом в матчах ничего не идет.

СКА вроде бы атакует, а забить никак не может. Команда по составу сильная, к тому же ребята после травм и болезней возвращаются, и дальше они пойдут вперед. Одну игру надо выиграть, и всё наладится», — сказал Крикунов «Советскому спорту».