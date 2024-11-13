ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джон ДжонсДолгожданное возвращение Джонса, культовый реванш Оливейры и Чендлера. Анонс карда UFC 309
    Все новости спорта

    Крикунов: Вообще не удивлен серией поражений СКА

    Хоккей СКА Ак Барс ЦСКА
    Известный тренер Владимир Крикунов высказался о неудачной серии санкт-петербургского СКА.

    Владимир Крикунов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Владимир Крикунов

    СКА потерпел пять поражений подряд в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

    «Вообще не удивлен серией поражений СКА. У всех команд бывают такие периоды. Вы посмотрите, "Ак Барс" и ЦСКА сколько проигрывали.

    Обычно такие спады бывают шесть-семь игр, и ничего в этом удивительного нет. У СКА состав хороший. Следующую игру они могут выиграть, а дальше всё сложится так, как ни в чем не бывало.

    У меня самого бывали такие моменты много раз. Ты можешь тренироваться, всё делать правильно, а игры не идут. Я провел 1500 игр, и такие моменты случаются. Ты влетаешь в эту плохую серию и ничего с ней сделать не можешь. Я один раз проводил медицинский осмотр и функциональное состояние. Все показатели у ребят были в норме, но при этом в матчах ничего не идет.

  • Серия десяти «Локомотива», локальные успехи «Спартака», неудачный отрезок СКА
  • КХЛ: обзор десятой игровой недели
  • 11/11/2024

    • СКА вроде бы атакует, а забить никак не может. Команда по составу сильная, к тому же ребята после травм и болезней возвращаются, и дальше они пойдут вперед. Одну игру надо выиграть, и всё наладится», — сказал Крикунов «Советскому спорту».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • В матче памяти Ф. Черенкова выиграют легенды «Спартака»
  • «Спартак» (легенды) — «Динамо» (легенды). Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
  • «Трактор» справится с набирающей ход «Магниткой»
  • «Металлург» Мг — «Трактор». Прогноз и ставки
  • 1.98
    •
  • Рублев воспользуется ужасным состоянием Алькараса?
  • Алькарас — Рублев. Прогноз и ставки
  • 2.62
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.98
  • Экспресс дня 13 ноября
  • Сегодня в 20:45
    •  2.50
  • Прогноз на матч Спартак (легенды) — Динамо (легенды)
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Барыс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Зверев — Рууд
  • Теннис
  • Сегодня в 22:30
    •  2.18
  • Прогноз на матч Казахстан — Австрия
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Армения — Фарерские острова
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Бельгия — Италия
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Спартак — Северсталь
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2024ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие