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    Гретцки: Вопрос только в том, когда именно Овечкин побьет мой рекорд

    Хоккей Прогнозы на НХЛ Вашингтон Кэпиталз НХЛ
    Лучший снайпер в истории НХЛ Уэйн Гретцки считает, что капитан «Вашингтона» Александр Овечкин побьет его рекорд.

    Уэйн Гретцки
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    Уэйн Гретцки

    Гретцки забросил 894 шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ. В активе Овечкина на данный момент 861 результативный бросок.

    В текущем сезоне 39-летний Овечкин набрал 16 (8+8) очков в 12 матчах.

    «Поймите, вопрос не в том, побьет ли он мой рекорд по голам в истории НХЛ, а в том — когда он это сделает.

    Это отлично для хоккея, что он на протяжении стольких лет является классным игроком.

  • Овечкин: Гретцки на моей стороне
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    • Это не всегда проговаривается или обсуждается, но все внимание приковано к Алексу, что хорошо для его одноклубников. Я помню своих одноклубников, они обожали это.

    С Овечкиным впереди приободрились и молодые, они играют жестко. Вся команда играет структурированно, умно. "Вашингтон" заслуживает быть там, где он находится», — приводит слова Гретцки RMNB.

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    «Вашингтон» занимает третье место в Восточной конференции после 12-ти сыгранных матчей.

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