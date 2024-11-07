Гретцки: Вопрос только в том, когда именно Овечкин побьет мой рекорд

Лучший снайпер в истории НХЛсчитает, что капитан «Вашингтона»побьет его рекорд.

Гретцки забросил 894 шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ. В активе Овечкина на данный момент 861 результативный бросок.

В текущем сезоне 39-летний Овечкин набрал 16 (8+8) очков в 12 матчах.

«Поймите, вопрос не в том, побьет ли он мой рекорд по голам в истории НХЛ, а в том — когда он это сделает.

Это отлично для хоккея, что он на протяжении стольких лет является классным игроком.

Это не всегда проговаривается или обсуждается, но все внимание приковано к Алексу, что хорошо для его одноклубников. Я помню своих одноклубников, они обожали это.

С Овечкиным впереди приободрились и молодые, они играют жестко. Вся команда играет структурированно, умно. "Вашингтон" заслуживает быть там, где он находится», — приводит слова Гретцки RMNB.

Прогнозы и ставки на НХЛ

«Вашингтон» занимает третье место в Восточной конференции после 12-ти сыгранных матчей.