Гру: «Локомотив» — это та команда, которая может побеждать в любых ситуациях

Главный тренервысказался о поражении своей команды в матче КХЛ против(3:5).

«Сегодня мы увидели, почему "Локомотив" является лучшей командой в лиге. И "Локомотив" — это та команда, которая может побеждать в любых ситуациях. На мой взгляд, у них сегодня было много возможностей, чтобы эту победу забрать, чем "Локомотив" и воспользовался. Соперник знает, как побеждать в таких плотных матчах.

Говоря о нашей игре, хочу сказать, что "Трактор" сегодня провел, в целом, сильную игру, но были допущены ошибки, которых можно было избежать. Сегодня был такой матч, моменты из которого можно разбирать и учиться на них. Каждый эпизод, каждая комбинация, каждая смена идет в счет в таких матчах. Для болельщиков, на мой взгляд, сегодня была яркая игра», — приводит слова Гру пресс-служба «Трактора».

После этого матча челябинская команда занимает 1-е место в таблице Восточной конференции с 34 очками в активе. В следующем поединке «Трактор» сыграет против «Адмирала» 9-го ноября.