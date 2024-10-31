Браташ: Рад, что использовали больше шансов, чем соперник

Главный тренер тольяттинскойподвел итог матча против(3:1).

«Сегодня была вязкая игра, но было много голевых моментов. Рад, что использовали больше шансов, чем соперник.

Игра за 4 очка? Пока не рассматриваем так игры, это начало сезона. Сегодня, в день хоккейного вратаря, я встречался со своим бывшим дублером в "Крыльях Советов" Сережкой Звягиным. Удалось победить.

Тренерская победа? Не люблю таких определений. Тренеры стоят на скамейке, а игроки — на льду. Тренер может только помогать хоккеистам», — приводит слова Браташа «Матч ТВ».

«Лада» набрала 21 очко и поднялась на седьмое место в Восточной конференции КХЛ. У «Авангарда» осталось 15 очков и десятое место.