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    Браташ: Рад, что использовали больше шансов, чем соперник

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Авангард Лада
    Главный тренер тольяттинской «Лады» Олег Браташ подвел итог матча против «Авангарда» (3:1).

    Олег Браташ
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    Олег Браташ

    «Сегодня была вязкая игра, но было много голевых моментов. Рад, что использовали больше шансов, чем соперник.

    Игра за 4 очка? Пока не рассматриваем так игры, это начало сезона. Сегодня, в день хоккейного вратаря, я встречался со своим бывшим дублером в "Крыльях Советов" Сережкой Звягиным. Удалось победить.

    Тренерская победа? Не люблю таких определений. Тренеры стоят на скамейке, а игроки — на льду. Тренер может только помогать хоккеистам», — приводит слова Браташа «Матч ТВ».

    «Лада» набрала 21 очко и поднялась на седьмое место в Восточной конференции КХЛ. У «Авангарда» осталось 15 очков и десятое место.

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