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    СКА забросил шесть шайб в ворота «Сибири» в матче КХЛ

    СКА — «Сибирь»: счет матча 6:3, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ СКА Сибирь
    СКА разгромил «Сибирь» (6:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Иван Демидов — нападающий СКА
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    Иван Демидов — нападающий СКА

    В составе команды из Санкт-Петербурга голы записали на свой счет Василий Глотов в большинстве, Евгений Кузнецов, Сергей Плотников, Михаил Григоренко, Арсений Грицюк и Захар Бардаков.

    У «Сибири» шайбы забросили Максим Карпов, Тейлор Бек и Георгий Белоусов.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    СКА (Санкт-Петербург) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 6:3 (0:0, 1:1, 5:2)
    Голы: Карпов — 4 (Рукавишников, Белоусов), 28:29 — 0:1. Глотов — 10 (бол., Деанджело), 30:42 — 1:1. Кузнецов — 6 (Демидов, Сапего), 47:47 — 2:1. Плотников — 12 (Деанджело), 49:26 — 3:1. Григоренко — 7 (Бардаков), 54:22 — 4:1. Бек — 7 (Красоткин), 54:46 — 4:2. Грицюк — 8 (Глотов, Сапего), 54:55 — 5:2. Белоусов — 5 (Гордеев, Карпов), 58:28 — 5:3. Бардаков — 8 (п.в., Григоренко, Никишин), 59:38 — 6:3Вратари: Заврагин — Красоткин (58:48)Броски: 29 (6+10+13) — 26 (9+8+9)Штраф: 0 — 4

    После этого матча СКА занимает 2-е место в таблице Запада с 31-м очком в активе. «Сибирь» — на 7-й позиции (19).

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