НХЛ. «Колорадо» победил «Оттаву», «Нью-Джерси» одолел «Анахайм», «Эдмонтон» — «Детройт»

За океаном завершился очередной игровой день в регулярном чемпионате НХЛ.

«Детройт» — «Эдмонтон» — 2:3 ОТ

«Эдмонтон» поднялся на десятое место в таблице Западной конференции НХЛ с 9 очками в 9 матчах.

«Детройт» идет на десятой строчке «Востока» с 9 очками в 9 играх.

НХЛ «Детройт» — «Эдмонтон» — 2:3 ОТ Голы: Комфер — 3 (Кейн, Копп), 3:28 — 1:0. Драйзайтль — 5 (Макдэвид, Бушар), 28:46 — 1:1. Копп — 4 (Питри, Кейн), 29:28 — 2:1. Бушар — 3 (Драйзайтль, Экхольм), 50:47 — 2:2. Драйзайтль — 6 (бол., Экхольм, Макдэвид), 60:18 — 2:3Вратари: Тэлбот — ПикарШтраф: 9 — 7Броски: 27 (13+7+7+0) — 32 (5+16+10+1)

«Нью-Джерси» — «Анахайм» — 6:2

«Нью-Джерси» лидирует в таблице Восточной конференции НХЛ с 14 очками в 12 матчах, «Дэвилз» прервали серию из 4 поражений подряд.

«Анахайм» идет на 13-й строчке «Запада» с 7 очками в 8 играх.

НХЛ «Нью-Джерси» — «Анахайм» — 6:2 (0:1, 4:0, 2:1) Голы: Макгинн — 1 (Терри, Строум), 4:47 — 0:1. Д. Хьюз — 3 (Майер, Мерсер), 21:16 — 1:1. Ноесен — 4 (Ковачевич, Зигенталер), 24:42 — 2:1. Ноесен — 5 (бол., Братт, Хэмилтон), 37:23 — 3:1. Коттер — 6 (Мерсер, Зигенталер), 38:49 — 4:1. Хишир — 9 (Хэмилтон), 41:50 — 5:1. Строум — 3 (Фаулер, Готье), 53:10 — 5:2. Хаула — 4 (Палат, Диллон), 59:01 — 6:2Вратари: Маркстрем — РаймерШтраф: 11 — 9Броски: 34 (16+12+6) — 26 (7+3+16)

Прогнозы и ставки на НХЛ

«Филадельфия» — «Монреаль» — 3:4

Российский нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков не отличился результативными действиями. Игра против «Монреаля» стала дебютной в НХЛ для белорусского голкипера «Флайерз» Алексея Колосова — он отразил 20 из 24 бросков соперника.

НХЛ «Филадельфия» — «Монреаль» — 3:4 (1:1, 0:3, 2:0) Голы: Сузуки — 3 (Дак, Штрабл), 10:42 — 0:1. Санхейм — 2 (Пелинг, Хэтэуэй), 17:24 — 1:1. Галлахер — 3 (Мэйлу, Андерсон), 24:48 — 1:2. Кофилд — 8 (бол., Сузуки, Мэтисон), 32:48 — 1:3. Эванс — 2 (Галлахер, Савар), 36:01 — 1:4. Санхейм — 3 (Фараби, Делорье), 57:48 — 2:4. Конекны — 5 (Типпетт, Санхейм), 58:17 — 3:4Вратари: Колосов — ПримоШтраф: 4 — 6Броски: 26 (9+7+10) — 24 (11+8+5)

«Колорадо» — «Оттава» — 5:4

«Колорадо» вышел на девятое место в таблице Западной конференции НХЛ с 10 очками в 9 матчах. «Оттава» идет на 12-й строчке «Востока» с 8 очками в 8 играх.