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    КХЛ вынесла предупреждение Ротенбергу

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Спартак СКА
    КХЛ сделала заявление по итогам матча между «Спартаком» и СКА (2:5) в КХЛ.

    КХЛ
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    КХЛ

    Встреча состоялась 25 октября в Москве. После матча наставник армейцев Роман Ротенберг отметил, что болельщики красно-белых весь матч скандировали нецензурные кричалки, и что подобное происходит на каждом матче этой команды.

    В ответ «Спартак» на официальном сайте попросил КХЛ оценить высказывания Ротенберга.

    КХЛ оштрафовала «Спартак» за поведение болельщиков команды. Также лига вынесла предупреждение СКА и Ротенбергу о недопустимости подобного поведения:

    «Высказывания на послематчевом флеш-интервью и пресс-конференции главного тренера СКА Романа Ротенберга содержат эмоциональную окраску и личные суждения, которые не соответствуют действительности.

    Лига расценивает это как нарушение обязанности клуба, предусмотренной пп. 2.5 п. 2 ст. 20 Регламента по маркетингу и коммуникациям КХЛ», — говорится в заявлении.

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