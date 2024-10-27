КХЛ вынесла предупреждение Ротенбергу

сделала заявление по итогам матча между(2:5) в КХЛ.

Встреча состоялась 25 октября в Москве. После матча наставник армейцев Роман Ротенберг отметил, что болельщики красно-белых весь матч скандировали нецензурные кричалки, и что подобное происходит на каждом матче этой команды.

В ответ «Спартак» на официальном сайте попросил КХЛ оценить высказывания Ротенберга.

КХЛ оштрафовала «Спартак» за поведение болельщиков команды. Также лига вынесла предупреждение СКА и Ротенбергу о недопустимости подобного поведения:

«Высказывания на послематчевом флеш-интервью и пресс-конференции главного тренера СКА Романа Ротенберга содержат эмоциональную окраску и личные суждения, которые не соответствуют действительности.

Лига расценивает это как нарушение обязанности клуба, предусмотренной пп. 2.5 п. 2 ст. 20 Регламента по маркетингу и коммуникациям КХЛ», — говорится в заявлении.