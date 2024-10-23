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    Флориан Вирц«Брест» — «Байер». Онлайн
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    Московское «Динамо» обыграло «Автомобилист»

    «Автомобилист» — «Динамо» М: счет матча 1:2, обзор голов

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    В матче регулярного чемпионата КХЛ московское «Динамо» на выезде переиграло «Автомобилист» со счетом 2:1.

    «Динамо» М
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    «Динамо» М

    У гостей отличились Никита Гусев и Артем Чернов. Единственный гол хозяев на счету Анатолия Голышева.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Автомобилист» (Екатеринбург) — «Динамо» (Москва) — 1:2 (0:2, 1:0, 0:0)
    Голы: Гусев — 7 (бол., Менелл, Уил), 4:32 — 0:1. Чернов — 2 (Пыленков, Джиошвили), 8:58 — 0:2. Голышев — 6 (бол., Меркли, Эберт), 20:13 — 1:2Вратари: Галкин (Аликин, 8:58, 58:53) — МоторыгинШтраф: 6 — 8Броски: 31 (7+7+17) — 30 (11+10+9)

    «Динамо» набрало 22 очка в 19 матчах и занимает шестое место в таблице Западной конференции. «Автомобилист» с 22 очками после 18 встречи идет вторым на Востоке.

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