«Автомобилист» — «Динамо» М: счет матча 1:2, обзор голов

«Динамо» М Фото: globallookpress.com
У гостей отличились Никита Гусев и Артем Чернов. Единственный гол хозяев на счету Анатолия Голышева.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Динамо» (Москва) — 1:2 (0:2, 1:0, 0:0)
Голы: Гусев — 7 (бол., Менелл, Уил), 4:32 — 0:1. Чернов — 2 (Пыленков, Джиошвили), 8:58 — 0:2. Голышев — 6 (бол., Меркли, Эберт), 20:13 — 1:2Вратари: Галкин (Аликин, 8:58, 58:53) — МоторыгинШтраф: 6 — 8Броски: 31 (7+7+17) — 30 (11+10+9)
«Динамо» набрало 22 очка в 19 матчах и занимает шестое место в таблице Западной конференции. «Автомобилист» с 22 очками после 18 встречи идет вторым на Востоке.