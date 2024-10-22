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    Тренер «Тампы»: Мы позволили Василевскому отдохнуть

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    Наставник «Тампы» Джон Купер высказался по поводу замены вратаря Андрея Василевского в матче с «Торонто».

    Андрей Василевский
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    Андрей Василевский

    «Такие матчи бывают. Я могу пересчитать по пальцам одной руки, сколько раз я менял его за всё время нашей совместной работы.

    "Джей Джей" Юнас Юханссон не играл сезон, и пришло время дать ему игровое время и позволить Василевскому отдохнуть», — приводит слова Купера сайт НХЛ.

    Вместо Василевского на лед вышел шведский вратарь Юнас Юханссон, который пропустил один гол и сделал четыре сейва.У Василевского 10 сейвов.

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    Напомним, «Торонто» взял верх над «Тампой» со счетом 5:2.

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