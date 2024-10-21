Гру: Не знаю за что смог бы критиковать команду.

Главный тренер «Трактора»прокомментировал победу своего клуба в матче КХЛ над «Сибирью» (5:4).

«Не могу сказать точно, за что смог бы критиковать команду. Мы хотим становиться лучше каждый день. Если бы у нас было не 13 побед, а 13 поражений, я бы здесь не сидел. Дело не в том, что у нас все хорошо, а в том, что мы как команда становимся только лучше с каждым днем.

Кэмпфер мог забивать три‑четыре гола. У него было много стопроцентных моментов. Светлаков сегодня мог забрасывать пять шайб. Бывают такие ситуации, когда шайба не идет в ворота. Рад, что Стивен забил со своей точки», — сказал Гру корреспондент «Матч ТВ».

«Трактор» с 28 очками после 18 игр продолжает лидировать на «Востоке».