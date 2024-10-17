Заварухин: Здорово, что добавили в третьем периоде, была жажда игры

Главный тренервысказался о победе своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против(3:1).

«Такая тяжёлая, вязкая игра. Хороший соперник, недавно обыграл "Локомотив", настраивали ребят на тяжёлый матч. Четырёхдневный перерыв в календаре немного нас выбил.

В первом периоде вкатывались в игру, второй период был не совсем внятный. Здорово, что добавили в третьем периоде, спецбригада меньшинства здорово сработала, была жажда игры. Понимаем, что всего две игры за 12 дней, ребята горели желанием победить.

Почему хоккей получился вязким? Нам тяжело было здесь, мобильный соперник, быстрая озорная команда, создавали много проблем в зоне атаки. Лёд тяжеловатый, но здесь обе команды в равных условиях. Пауза не совсем нужная для нас была, но здорово, что победили, идём дальше, — передает слова Заварухина Чемпионат.

После этого матча "Автомобилист" занимает 2-е место в таблице Востока с 22 очками в активе. В следующем поединке команда сыграет против московского "Динамо" 23-го октября.