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    Заварухин: Здорово, что добавили в третьем периоде, была жажда игры

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Автомобилист Витязь
    Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин высказался о победе своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Витязя» (3:1).

    Николай Заварухин — главный тренер «Автомобилиста»
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    Николай Заварухин — главный тренер «Автомобилиста»

    «Такая тяжёлая, вязкая игра. Хороший соперник, недавно обыграл "Локомотив", настраивали ребят на тяжёлый матч. Четырёхдневный перерыв в календаре немного нас выбил.

    В первом периоде вкатывались в игру, второй период был не совсем внятный. Здорово, что добавили в третьем периоде, спецбригада меньшинства здорово сработала, была жажда игры. Понимаем, что всего две игры за 12 дней, ребята горели желанием победить.

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    • Почему хоккей получился вязким? Нам тяжело было здесь, мобильный соперник, быстрая озорная команда, создавали много проблем в зоне атаки. Лёд тяжеловатый, но здесь обе команды в равных условиях. Пауза не совсем нужная для нас была, но здорово, что победили, идём дальше, — передает слова Заварухина Чемпионат.

    После этого матча "Автомобилист" занимает 2-е место в таблице Востока с 22 очками в активе. В следующем поединке команда сыграет против московского "Динамо" 23-го октября.

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