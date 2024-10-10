На матч «Нефтехимик» — «Сибирь» пустят только 500 зрителей

Матч КХЛ междупройдет с ограниченным доступом болельщиков.

«Дорогие болельщики! Мы очень расстроены вместе с вами, но 11 октября по независящим от клуба обстоятельствам матч ХК "Нефтехимик" с ХК "Сибирь" пройдет с ограниченным доступом болельщиков (до 500 человек).

Посетить эти игры могут владельцы абонементов и болельщики, которые успели заранее приобрести билеты. Понимаем ваше разочарование. Чтобы как-то компенсировать эмоциональные потери, для вашего удобства мы совместно с "Матч ТВ" и "КХЛ ТВ Prime" организуем трансляцию этой игры в прямом эфире. Начало 11 октября в 18 часов 45 минут. ХК "Нефтехимик" обращается ко всем своим болельщикам с просьбой отнестись к этому с пониманием.

Уверены, команда будет чувствовать вашу горячую и искреннюю поддержку, где бы вы ни переживали за нас», — говорится в заявлении клуба.

По некоторым данным, ограничение числа зрителей на матч «Нефтехимик» — «Сибирь» может быть связано с саммитом БРИКС, который пройдет в Казани.

Нижнекамская команда занимает 4-е место в таблице Востока с 17-ю очками в активе. «Сибирь» располагается на 3-й позиции с тем же количеством баллов.