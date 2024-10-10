ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эрик Тен ХагКатастрофический «МЮ», забивной Джонсон и еще 8 сюрпризов на старте сезона АПЛ
  • 16:29
    • Алькарас неожиданно проиграл Махачу в 1/4 финала «Мастерса» в Шанхае
    Все новости спорта

    На матч «Нефтехимик» — «Сибирь» пустят только 500 зрителей

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Нефтехимик Сибирь
    Матч КХЛ между «Нефтехимиком» и «Сибирью» пройдет с ограниченным доступом болельщиков.

    Логотип «Нефтехимика»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Логотип «Нефтехимика»

    «Дорогие болельщики! Мы очень расстроены вместе с вами, но 11 октября по независящим от клуба обстоятельствам матч ХК "Нефтехимик" с ХК "Сибирь" пройдет с ограниченным доступом болельщиков (до 500 человек).

    Посетить эти игры могут владельцы абонементов и болельщики, которые успели заранее приобрести билеты. Понимаем ваше разочарование. Чтобы как-то компенсировать эмоциональные потери, для вашего удобства мы совместно с "Матч ТВ" и "КХЛ ТВ Prime" организуем трансляцию этой игры в прямом эфире. Начало 11 октября в 18 часов 45 минут. ХК "Нефтехимик" обращается ко всем своим болельщикам с просьбой отнестись к этому с пониманием.

    Уверены, команда будет чувствовать вашу горячую и искреннюю поддержку, где бы вы ни переживали за нас», — говорится в заявлении клуба.

  • «Трактор» — новый лидер Востока, серия побед «Магнитки», неудачи «Барыса» и «Адмирала»
  • КХЛ: обзор пятой игровой недели
  • 07/10/2024

    • По некоторым данным, ограничение числа зрителей на матч «Нефтехимик» — «Сибирь» может быть связано с саммитом БРИКС, который пройдет в Казани.

    Нижнекамская команда занимает 4-е место в таблице Востока с 17-ю очками в активе. «Сибирь» располагается на 3-й позиции с тем же количеством баллов.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Ждем результативную ничью?
  • Италия — Бельгия. Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • Англия покажет, кто в доме хозяин
  • Англия — Греция. Прогноз и ставки
  • 1.86
    •
  • Догонит ли Австрия Норвегию?
  • Австрия — Казахстан. Прогноз и ставки
  • 2.35
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьВысокие коэффициенты, VIP ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.80
  • Экспресс дня 10 октября
  • Сегодня в 21:45
    •  1.95
  • Прогноз на матч Италия — Бельгия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.86
  • Прогноз на матч Англия — Греция
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.35
  • Прогноз на матч Австрия — Казахстан
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Израиль — Франция
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Венгрия — Нидерланды
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.25
  • Прогноз на матч Босния и Герцеговина — Германия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  3.35
  • Прогноз на матч Украина — Грузия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.02
  • Прогноз на матч Чили — Бразилия
  • Футбол
  • Завтра в 03:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2024ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие