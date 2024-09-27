2-й таймМилан — ЛеччеОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Альваро Мората«Милан» — «Лечче». Онлайн
  • 21:28
    • Сафонов выйдет в стартовом составе ПСЖ на матч Лиги 1 с «Ренном»
  • 18:30
    • «Пари НН» обыграл «Оренбург» в матче РПЛ
    Все новости спорта

    Гатиятулин о победе «Ак Барса»: Хороший, интересный матч, много голов и эмоций

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Ак Барс Металлург Мг
    Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин поделился мнением об игре своей команды в матче КХЛ против «Металлурга» (4:3).

    Анвар Гатиятулин — главный тренер «Ак Барса»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Анвар Гатиятулин — главный тренер «Ак Барса»

    «Хороший, интересный матч, много голов и эмоций. Зрителям такие игры нравятся. В предыдущих пяти матчах мы забивали первыми, но сегодня соперник открыл счёт.

    Очередная хорошая возможность для нас посмотреть, как ребята реагируют в такой ситуации. Отличный опыт, который нам пригодится в будущем. Хочу поблагодарить команду за самоотдачу, а также поздравить наших болельщиков с победой», — приводит слова Гатиятулина пресс-служба «Ак Барса» на официальном сайте.

  • «Автомобилист» — лидер Востока, победные серии «Адмирала» и «Сибири», неудачная полоса «Торпедо»
  • КХЛ: обзор третьей игровой недели
  • 23/09/2024

    • После этого матча «Ак Барс» занимает 3-е место в таблице Востока с 12-ю очками в активе. В следующей встрече команда сыграет против «Автомобилиста» 29-го сентября.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Краснодар» попытается отобрать очки у «Зенита»
  • «Краснодар» — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
  • «Бавария» снова проиграет «Байеру»?
  • «Бавария» — «Байер». Прогноз и ставки
  • 1.93
    •
  • «Ливерпуль» продлит свою победную серию
  • «Вулверхэмптон» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.16
  • Экспресс дня 28 сентября
  • Завтра в 22:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Краснодар — Зенит
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Бавария — Байер
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  3.75
  • Прогноз на матч Локомотив — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Осасуна — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Монако — Монпелье
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Ростов — Акрон
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Дженоа — Ювентус
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2024ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие