Гатиятулин о победе «Ак Барса»: Хороший, интересный матч, много голов и эмоций

Главный тренерподелился мнением об игре своей команды в матче КХЛ против(4:3).

«Хороший, интересный матч, много голов и эмоций. Зрителям такие игры нравятся. В предыдущих пяти матчах мы забивали первыми, но сегодня соперник открыл счёт.

Очередная хорошая возможность для нас посмотреть, как ребята реагируют в такой ситуации. Отличный опыт, который нам пригодится в будущем. Хочу поблагодарить команду за самоотдачу, а также поздравить наших болельщиков с победой», — приводит слова Гатиятулина пресс-служба «Ак Барса» на официальном сайте.

После этого матча «Ак Барс» занимает 3-е место в таблице Востока с 12-ю очками в активе. В следующей встрече команда сыграет против «Автомобилиста» 29-го сентября.