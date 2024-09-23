Звягин: Отступили от игрового задания и получили обидные голы

Главный тренервысказался о поражении своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против(1:4).

«Дали себе шанс на победу после первого периода, но отступили от игрового задания и получили обидные необязательные голы, что предрешило исход встречи.

У нас закончился бензин? Нет, мне показалось, вся игра проходила в очень хорошем темпе. В третьем периоде мы его даже ещё больше взвинтили, были хорошие моменты. И по скамейке была полная уверенность, что сможем перевернуть этот матч и наконец забить "пять на пять". К сожалению, допустили ошибки и поплатились за это.

Заявил 14 нападающий, чтобы подстраховать Буше? Да. У Филатьева небольшое повреждение, но он был готов играть. Верба наконец тоже здоров и может войти. Сегодня просто игра была от ножа, ребята в неё вцепились, после второго периода казалось, что уже не отпустим.

Естественно, даже зная, что Рид готов на 100%, нужно было подстраховаться. И мы знали, что будем играть в шесть защитников, — передает слова Звягина Чемпионат.

После этого матча "Авангард" занимает 8-е место в таблице Востока с 7-ю очками в активе. В следующем поединке команда сыграет против "Локомотива" 25-го сентября.