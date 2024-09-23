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    Звягин: Отступили от игрового задания и получили обидные голы

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Авангард СКА
    Главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин высказался о поражении своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против СКА (1:4).

    Сергей Звягин — главный тренер «Авангарда»
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    Сергей Звягин — главный тренер «Авангарда»

    «Дали себе шанс на победу после первого периода, но отступили от игрового задания и получили обидные необязательные голы, что предрешило исход встречи.

    У нас закончился бензин? Нет, мне показалось, вся игра проходила в очень хорошем темпе. В третьем периоде мы его даже ещё больше взвинтили, были хорошие моменты. И по скамейке была полная уверенность, что сможем перевернуть этот матч и наконец забить "пять на пять". К сожалению, допустили ошибки и поплатились за это.

    Заявил 14 нападающий, чтобы подстраховать Буше? Да. У Филатьева небольшое повреждение, но он был готов играть. Верба наконец тоже здоров и может войти. Сегодня просто игра была от ножа, ребята в неё вцепились, после второго периода казалось, что уже не отпустим.

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    • Естественно, даже зная, что Рид готов на 100%, нужно было подстраховаться. И мы знали, что будем играть в шесть защитников, — передает слова Звягина Чемпионат.

    После этого матча "Авангард" занимает 8-е место в таблице Востока с 7-ю очками в активе. В следующем поединке команда сыграет против "Локомотива" 25-го сентября.

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