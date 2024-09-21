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    Минское «Динамо» обыграло «Северсталь»

    «Динамо» Мн — «Северсталь»: счет матча 3:1, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Динамо Минск Северсталь
    Завершился матч регулярного чемпионата КХЛ между минским «Динамо» и череповецкой «Северсталью».

    Роман Горбунов
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    Роман Горбунов

    Победу в нем со счетом 3:1 одержали белорусские хоккеисты.

    У минчан шайбы забросили Александр Волков, Роман Горбунов и Андрей Стась. За череповецкий клуб единственный гол забил Данил Аймурзин.

    Бело-голубые смогли в этой встрече свою неудачную серию из трех поражений кряду.

    Чемпионат КХЛ
    «Динамо» (Минск) — «Северсталь» (Череповец) — 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)
    Голы: Волков — 2 (Энас, Хенкель), 28:54 — 1:0. Аймурзин — 5 (Ильин), 34:37 — 1:1. Горбунов — 3 (бол., Уэлле, Волков), 44:32 — 2:1. Стась — 1 (п.в.), 59:57 — 3:1Вратари: Тихомиров — Шостак (59:10 — 59:57)Броски: 41 (17+12+12) — 26 (13+4+9)Штраф: 10 — 8

    Череповецкий клуб с 10 очками в 8 матчах занимает второе место в Западной конференции. «Динамо» с 8 очками в 6 играх находится на 6-й строчке.

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