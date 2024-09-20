Тренер «Авангарда» Звягин: Мы должны научиться справляться с давлением

Главный тренер «Авангарда»считает, что его команде необходимо научиться выдерживать давление и улучшить реализацию голевых моментов, которых хватает в каждом матче.

«Да, с голами стало труднее. В каждом матче создаём достаточно голевых моментов, но пока не получается. Если же не получается забивать, то нужно уметь играть в обороне и принимать правильные решения.

Сегодня не так много в первых двух периодах соперник владел шайбой, но были ключевые ошибки, и это всё вылилось в три гола, хотя другие моменты у "Автомобилиста" на память не приходят.

Нам нужно понимать, что нам нужно забить, переломить эту ситуацию у чужих ворот, но если шайба не идёт, то мы должны с полной ответственностью играть в обороне.

На протяжении всего третьего периода лавка была живая, многие ребята заводили друг друга. В этом плане нареканий нет, видно, что парни сплочённые.

Но тут тонкий психологический момент. Если в таком состоянии сразу сыграть ещё, то были бы готовы на все сто процентов. Но есть два дня между матчами, и тут нужно не закапывать себя, а подходить к этому профессионально. Мы все должны справляться с давлением, и все понимаем, что нам нужно выбираться всем вместе», — цитирует Звягина «Чемпионат».

Прогнозы и ставки на КХЛ

Сегодня, 20 сентября, «Авангард» проиграл «Автомобилисту» со счетом 0:3. Для команды это четвертое поражение подряд.