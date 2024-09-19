ЦСКА — «Витязь»: счет матча 3:2

В матче регулярного чемпионата КХЛ московскийобыграл подмосковныйсо счетом 3:2.

На 14-й минуте Виталий Абрамов из ЦСКА с передачи Максима Соркина открыл счет в игре.

На 23-й минуте Джереми Рой с передачи Александра Дарьина восстановил статус-кво.

На девятой минуте периода Руслан Исхаков после пасов Ивана Дроздова и Никиты Седова вновь вывел ЦСКА вперед, а за две минуты до конца второго периода Никита Нестеров с передач Фредрика Классона и Егора Афанасьева сделал счет 3:1.

«Витязь» смог забить лишь гол престижа на 55-й минуте после точного броска Станислава Ярового, которому ассистировали Егор Морозов и Иван Савчик.

КХЛ. Регулярный чемпионат ЦСКА (Москва) — «Витязь» (Московская область) — 3:2 (1:0, 2:1, 0:1) Голы: Абрамов — 6 (Соркин), 13:39 — 1:0. Рой — 1 (Дарьин), 22:13 — 1:1. Исхаков — 4 (бол., Дроздов, Седов), 28:28 — 2:1. Нестеров — 1 (Классон, Афанасьев), 37:47 — 3:1. Яровой — 1 (Морозов, Савчик), 54:22 — 3:2Вратари: Просветов — Шикин (57:46)Броски: 29 (13+12+4) — 26 (9+9+8)Штраф: 8 — 4

ЦСКА с 9 очками после 7 игр идет третьим в Западной конференции. «Витязь» потерпел третье поражение подряд и занимает 10-ю позицию, набрав 4 очка за 6 игр.