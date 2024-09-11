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    Минское «Динамо» разгромило «Витязь»

    «Витязь» — «Динамо» Мн: счет матча 1:5, обзор

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Витязь Динамо Минск
    В матче регулярного чемпионата КХЛ подмосковный «Витязь» с разгромным счетом уступил минскому «Динамо» — 1:5.

    Роман Горбунов
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    Роман Горбунов

    Единственную шайбу в составе хозяев забросил Фредерик Готье.

    У победителей забивали Александр Волков, Виталий Пинчук, Роман Горбунов, Диллон Дюбе и Илья Усов.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Витязь» (Московская область) — «Динамо» (Минск) — 1:5 (1:3, 0:1, 0:1)
    Голы: Волков — 1, 2:47 — 0:1. Пинчук — 3 (Энас), 6:26 — 0:2. Горбунов — 2 (Мелош, Бориков), 14:34 — 0:3. Готье — 2 (Бучельников, Головков), 19:52 — 1:3. Дюбе — 2 (бол., Шипачев), 33:53 — 1:4. Усов — 1 (бол., Гросс, Дюбе), 44:07 — 1:5Вратари: Дорожко (Шикин, 14:34) — КареевБроски: 21 (8+4+9) — 35 (17+9+9)Штраф: 18 — 16

    Минское «Динамо» и «Витязь» после этого матча имеют по 4 очка и идут на 4-м и 6-м месте в Западной конференции.

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