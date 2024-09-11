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    Медведев: У Кузнецова горят глаза

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ СКА
    Председатель совета директоров СКА Александр Медведев высказался об игре за команду форварда Евгения Кузнецова.

    Александр Медведев
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    Александр Медведев

    «Евгений привлекает большое внимание из-за того, что игрок такого уровня приехал. Это обладатель Кубка Стэнли. Надеюсь, что все помнят, какой он внес вклад в победу нашей сборной на молодежном чемпионате мира в знаменитом матче, когда наша команда проигрывала 3:0. Из того, что я вижу, он игрок высочайшего уровня. Он находится в хорошей физической форме. Главное, у него горят глаза», — цитирует Медведева «Спорт-Экспресс».

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    Кузнецов успел провести за СКА два матча в КХЛ и отметился одной заброшенной шайбой.

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