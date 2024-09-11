Медведев: У Кузнецова горят глаза

Председатель совета директороввысказался об игре за команду форварда

«Евгений привлекает большое внимание из-за того, что игрок такого уровня приехал. Это обладатель Кубка Стэнли. Надеюсь, что все помнят, какой он внес вклад в победу нашей сборной на молодежном чемпионате мира в знаменитом матче, когда наша команда проигрывала 3:0. Из того, что я вижу, он игрок высочайшего уровня. Он находится в хорошей физической форме. Главное, у него горят глаза», — цитирует Медведева «Спорт-Экспресс».

Прогнозы и ставки на КХЛ

Кузнецов успел провести за СКА два матча в КХЛ и отметился одной заброшенной шайбой.