Кудашов о поражении «Динамо»: Половину матча мы присутствовали на льду

Главный тренер московскоговысказался о поражении своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против(3:6).

«С начала игры соперник был злее и быстрее, больше настроен на победу, поэтому они её и добились. Мы начали играть где-то с полматча и всё равно не так, как того хотелось бы. Половину матча мы играли, а половину — присутствовали на льду.

Игра не была структурной, игра была разбросанной. Мы не можем играть одну смену так, другую так. Нельзя с такой готовностью и такой самоотдачей выходить на матч. Это основные вопросы. Надеюсь, что это поможет.

У Рябкина плавный вход во взрослый хоккей, по несколько смен. Посмотрим, как всё будет складываться. Я уже не раз говорил, что не надо торопиться и бежать впереди паровоза. У Сизова была первая игра, к сожалению, он не прошёл с нами всю предсезонку, а появился в самом конце, поэтому рано делать выводы. Сыграл-то нормально, но сегодня нельзя ни про кого говорить, что сыграл нормально», — передает слова Кудашова Чемпионат.

После этого матча «Динамо» занимает 10-е место в таблице Запада с 2 очками в активе. В следующей встрече команда сыграет против «Спартака» 12-го сентября.