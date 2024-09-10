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    Браташ о крупной победе «Лады»: Говорили продолжать активную игру

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Лада Динамо
    Главный тренер «Лады» Олег Браташ высказался о победе своей команды в матче КХЛ против московского «Динамо» (6:3).

    Олег Браташ
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    Олег Браташ

    «Во втором периоде мы не пытались снизить уровень эмоций. Говорили продолжать активную игру. Просто во втором периоде сыграла роль дальняя скамейка, были шероховатости на сменах, мы немного отдали инициативу, согласен.

    Как много будет играть молодёжь, зависит от самой молодёжи, смотря как она будет себя проявлять. Если будет справляться, мы только за. Мы всю предсезонку тренировались, видели, как ребята проявляют себя. Они же не просто так в состав попали. Безусловно, мы будем использовать ротацию молодых ребят. Конечно, вариться в главной команде это плюс, но отсутствие игровой практики это минус», — цитирует Браташа пресс-служба КХЛ.

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    • После этого матча «Лада» занимает 8-е место в таблице Востока с 2 очками в копилке. В следующем поединке тольяттинцы сыграют против «Витязя» 13-го сентября.

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