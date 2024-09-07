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    «Спартак» по буллитам проиграл «Сочи»

    «Спартак» — «Сочи»: счет матча 1:2 Б, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Спартак Сочи
    В матче регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» по буллитам уступил «Сочи» со счетом 1:2.

    «Сочи»
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    «Сочи»

    У гостей шайбу забросил Кирилл Рассказов. Хозяева ответили точным броском Ивана Морозова.

    В серии буллитов решающий бросок реализовал Алексей Васильков.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Спартак» (Москва) — «Сочи» (Сочи) — 1:2 Б (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1)
    Голы: Рассказов — 1 (Васильков), 32:43 — 0:1. Морозов — 1 (Чайковски, Миронов), 59:36 — 1:1Победный буллит: ВасильковВратари: Николаев (58:58 — 59:36) — ИвановШтраф: 10 — 10Броски: 36 (7+16+12+1) — 28 (15+5+6+2)

    «Сочи» проводил первую игру в новом сезоне, а для «Спартака», стартовавшего с победы над ЦСКА, это поражение стало первым в текущем регулярном чемпионате.

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