«Спартак» — «Сочи»: счет матча 1:2 Б, обзор голов

У гостей шайбу забросил Кирилл Рассказов. Хозяева ответили точным броском Ивана Морозова.
В серии буллитов решающий бросок реализовал Алексей Васильков.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Спартак» (Москва) — «Сочи» (Сочи) — 1:2 Б (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1)
Голы: Рассказов — 1 (Васильков), 32:43 — 0:1. Морозов — 1 (Чайковски, Миронов), 59:36 — 1:1Победный буллит: ВасильковВратари: Николаев (58:58 — 59:36) — ИвановШтраф: 10 — 10Броски: 36 (7+16+12+1) — 28 (15+5+6+2)
«Сочи» проводил первую игру в новом сезоне, а для «Спартака», стартовавшего с победы над ЦСКА, это поражение стало первым в текущем регулярном чемпионате.