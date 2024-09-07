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    Гатиятулин о победе «Ак Барса»: Было много борьбы и эмоций с обеих сторон

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Ак Барс Торпедо
    Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин высказался о победе своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Торпедо» (3:2 Б).

    Анвар Гатиятулин — главный тренер «Ак Барса»
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    Анвар Гатиятулин — главный тренер «Ак Барса»

    «Хороший, интересный матч, было много борьбы и эмоций с обеих сторон, множество атакующих действий. Вторую игру подряд мы даём фору сопернику в две шайбы, приходится отыгрываться. Но для нас это важный и хороший показатель, что команда реагирует так на счёт 0:2. Есть моменты, над которыми нужно ещё поработать, хотелось бы, чтобы таких активных отрезков, как в концовке матча, было больше.

    Хочу поблагодарить наших болельщиков, которые и в Уфе отлично поддерживали команду, и в Нижнем Новгороде. Спасибо им за такую эмоциональную поддержку», — приводит слова Гатиятулина пресс-служба «Ак Барса» на официальном сайте.

    Казанская команда занимает 8-е место в таблице Востока с 2 очками в активе. В следующем матче «Ак Барс» сыграет против «Авангарда» 9-го сентября.

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