Гатиятулин о победе «Ак Барса»: Было много борьбы и эмоций с обеих сторон

Главный тренервысказался о победе своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против(3:2 Б).

«Хороший, интересный матч, было много борьбы и эмоций с обеих сторон, множество атакующих действий. Вторую игру подряд мы даём фору сопернику в две шайбы, приходится отыгрываться. Но для нас это важный и хороший показатель, что команда реагирует так на счёт 0:2. Есть моменты, над которыми нужно ещё поработать, хотелось бы, чтобы таких активных отрезков, как в концовке матча, было больше.

Хочу поблагодарить наших болельщиков, которые и в Уфе отлично поддерживали команду, и в Нижнем Новгороде. Спасибо им за такую эмоциональную поддержку», — приводит слова Гатиятулина пресс-служба «Ак Барса» на официальном сайте.

Казанская команда занимает 8-е место в таблице Востока с 2 очками в активе. В следующем матче «Ак Барс» сыграет против «Авангарда» 9-го сентября.