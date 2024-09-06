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    В «Филадельфии» прокомментировали назначение Знарка

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Филадельфия Флайерз
    В «Филадельфии» отреагировали на назначение Олега Знарка. Специалист стал сотрудником клуба.

    Олег Знарок
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    Олег Знарок

    На сайте НХЛ Знарок указан как консультант «Филадельфии» по развитию игроков и скаутингу в Европе.

    «В составе "Филадельфии" есть несколько россиян. Генменеджеру клуба Даниэлю Бриеру, президенту по хоккейным операциям Кейту Джонсу и главному тренеру Джону Торторелле нравится то, что у Знарка есть опыт и умение помогать хоккеистам, не только российским», — цитирует ТАСС неназванного представителя клуба.

    61-летний Олег Знарок — самый титулованный тренер в истории КХЛ. Они три раза становился победителем Кубка Гагарина (два раза с московским «Динамо» и один раз со СКА). Во главе сборной России выиграл золотые медали на Олимпиаде 2018 года.

    С декабря 2022 года он находился без работы после ухода из «АК Барс».

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