В «Филадельфии» прокомментировали назначение Знарка

В «Филадельфии» отреагировали на назначение. Специалист стал сотрудником клуба.

На сайте НХЛ Знарок указан как консультант «Филадельфии» по развитию игроков и скаутингу в Европе.

«В составе "Филадельфии" есть несколько россиян. Генменеджеру клуба Даниэлю Бриеру, президенту по хоккейным операциям Кейту Джонсу и главному тренеру Джону Торторелле нравится то, что у Знарка есть опыт и умение помогать хоккеистам, не только российским», — цитирует ТАСС неназванного представителя клуба.

61-летний Олег Знарок — самый титулованный тренер в истории КХЛ. Они три раза становился победителем Кубка Гагарина (два раза с московским «Динамо» и один раз со СКА). Во главе сборной России выиграл золотые медали на Олимпиаде 2018 года.

С декабря 2022 года он находился без работы после ухода из «АК Барс».