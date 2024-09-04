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    Фукале о буллите Кузнецова: Я не думаю, что это неуважение к вратарям

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Трактор СКА
    Голкипер «Трактора» Зак Фукале высказался об издевательском буллите нападающего СКА Евгения Кузнецова.

    Евгений Кузнецов — нападающий СКА
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    Евгений Кузнецов — нападающий СКА

    «Решение Кузнецова выбрать СКА, а не "Трактор"? Я ничего не знаю о его переговорах с "Трактором", и он сделал свой выбор. Теперь увидимся на льду. Он хороший хоккеист, будет интересно сыграть против него, и наша задача будет обыграть его команду.

    Готов ли я отразить его медленный буллит? Я пока не думал об этом. Его исполнение буллитов — это неуважение к вратарям? Я не думаю, что это неуважение. Это его выбор, его желание. Его работа — забивать голы, а наша — остановить его. Если это в пределах правил и он использует такие движения, мы должны с ними справляться», — приводит слова Фукале сайт КХЛ.

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    • Напомним, что этим летом Кузнецов подписал контракт со СКА до конца сезона 2027/2028. В прошлом сезоне нападающий выступал за «Каролине» из НХЛ.

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