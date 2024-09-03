ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 1
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Игорь Чугайнов«За титул будут бороться шесть клубов». Игорь Чугайнов о растущей конкуренции в РПЛ и нестабильности лидеров
    Все новости спорта

    «Локомотив» победил «Металлург» в матче-открытия КХЛ

    «Металлург» — «Локомотив»: счет матча 2:3, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Металлург Мг Локомотив
    В первом матче нового сезона КХЛ магнитогорский «Металлург» на своем льду уступил ярославскому «Локомотиву» со счетом 2:3.

    Максим Шалунов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Максим Шалунов

    В первом периоде заброшенных шайб не было. Счет был открыт только в середине второй 20-минутки после точного броска нападающего гостей Артура Каюмова, реализовавшего большинство.

    Через 10 секунд (!) «Локомотив» удвоил свое преимущество, гол на счету Никиты Кирьянова.

    Третью шайбу ярославцы забросили на 48-й минуте после точного броска Максима Шалунова.

    Хозяева включились только в конце встречи, забросив две шайбы, но было уже поздно. Они на счету Дмитрия Силантьева и Люка Джонсона.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Металлург Мг» (Магнитогорск) — «Локомотив» (Ярославль) — 2:3 (0:0, 0:2, 2:1)
    Голы: Каюмов — 1 (бол., Березкин, Шалунов), 32:03 — 0:1. Кирьянов — 1 (Полунин, Гернат), 32:13 — 0:2. Шалунов — 1 (Каюмов, Березкин), 47:04 — 0:3. Силантьев — 1 (Еременко, Маклюков), 53:50 — 1:3. Джонсон — 1 (Силантьев), 56:48 — 2:3Вратари: Набоков (56:33 — 56:48, 58:14) — ИсаевБроски: 28 (5+8+15) — 32 (11+15+6)Штраф: 2 — 0

    В следующем туре «Металлург» сыграет со СКА дома , а «Локомотив» будет гостить у «Лады».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Медведев обыграет Синнера и выйдет в полуфинал US Open?
  • Синнер — Медведев. Прогноз и ставки
  • 3.04
    •
  • Гибралтар и Андорра не забьют больше двух голов, «Волгарь» добьется успеха в Кубке России
  • Экспресс дня 4 сентября. Прогноз и ставки
  • 3.85
    •
  • Московское «Динамо» разгромит китайский клуб?
  • «Динамо» М — «Куньлунь». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБесплатная ставка €20 по промо LIVEFBEU ИгратьБонус 180% к первому пополнению
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.26
  • Экспресс дня 3 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  3.04
  • Прогноз на матч Синнер — Медведев
  • Теннис
  • Завтра в 19:00
    •  3.85
  • Экспресс дня 4 сентября
  • Завтра в 19:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Динамо М — Куньлунь
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.26
  • Прогноз на матч Автомобилист — Трактор
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Шотландия — Польша
  • Футбол
  • Послезавтра в 21:45
    •  2.84
  • Прогноз на матч Димитров — Тиафо
  • Теннис
  • Завтра в 03:30
    •  2.62
  • Прогноз на матч Гибралтар — Андорра
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч Волгарь — Астрахань
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2024ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие