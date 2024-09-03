«Металлург» — «Локомотив»: счет матча 2:3, обзор голов

В первом матче нового сезона КХЛ магнитогорскийна своем льду уступил ярославскомусо счетом 2:3.

В первом периоде заброшенных шайб не было. Счет был открыт только в середине второй 20-минутки после точного броска нападающего гостей Артура Каюмова, реализовавшего большинство.

Через 10 секунд (!) «Локомотив» удвоил свое преимущество, гол на счету Никиты Кирьянова.

Третью шайбу ярославцы забросили на 48-й минуте после точного броска Максима Шалунова.

Хозяева включились только в конце встречи, забросив две шайбы, но было уже поздно. Они на счету Дмитрия Силантьева и Люка Джонсона.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Металлург Мг» (Магнитогорск) — «Локомотив» (Ярославль) — 2:3 (0:0, 0:2, 2:1) Голы: Каюмов — 1 (бол., Березкин, Шалунов), 32:03 — 0:1. Кирьянов — 1 (Полунин, Гернат), 32:13 — 0:2. Шалунов — 1 (Каюмов, Березкин), 47:04 — 0:3. Силантьев — 1 (Еременко, Маклюков), 53:50 — 1:3. Джонсон — 1 (Силантьев), 56:48 — 2:3Вратари: Набоков (56:33 — 56:48, 58:14) — ИсаевБроски: 28 (5+8+15) — 32 (11+15+6)Штраф: 2 — 0

В следующем туре «Металлург» сыграет со СКА дома , а «Локомотив» будет гостить у «Лады».