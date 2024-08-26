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    Олимпийская сборная России обыграла «Ак Барс» на турнире имени Пучкова

    Олимпийская сборная России — «Ак Барс»: счет матча 4:2, обзор голов

    Хоккей Ак Барс Сборная России
    Олимпийская сборная России одержала победу над «Ак Барсом» (4:2) в рамках турнира имени Николая Пучкова.

    Артём Галимов — нападающий «Ак Барса»
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    Артём Галимов — нападающий «Ак Барса»

    В составе российской сборной голы записали на свой счет Егор Морозов, Денис Комков, Даниил Лазутин и Владислав Романов.

    У «Ак Барса» шайбы забросили Радель Галеев и Расим Шакиров.

    Турнир имени Николая Пучкова
    Россия U23 — «Ак Барс» (Казань) — 4:2 (1:1, 1:0, 2:1)
    Голы: Морозов — 1 (бол., Бровкин, Кузьмин), 9:01 — 1:0. Галеев — 1 (Жулин), 10:52 — 1:1. Комков — 2 (Морозов, Бровкин), 23:35 — 2:1. Шакиров — 1 (Бабенко), 48:10 — 2:2. Лазутин — 2 (Демидов, Коромыслов), 49:57 — 3:2. Романов — 1 (п.в.), 59:15 — 4:2Вратари: Попов — Мифтахов (58:41 — 59:15)Броски: 29 (6+11+12) — 34 (7+18+9)Штраф: 8 — 12

    В следующем матче Олимпийская сборная России в рамках турнира имени Николая Пучкова сыграет против СКА 29-го августа. «Ак Барс» в 1-м поединке нового сезона КХЛ встретится с «Салаватом Юлаевым» 5-го сентября.

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