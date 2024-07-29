Орлов сказал, когда Овечкин может побить рекорд Гретцки

Защитник «Каролины»выразил мнение, что форвард «Вашингтона»может побить рекордпо голам в НХЛ уже в следующем сезоне.

Овечкину нужно забить 42 гола, чтобы установить новый рекорд лиги.

«Когда Овечкин побьёт рекорд Гретцки? Надеюсь, в этом сезоне ему удастся это сделать. Ведь осталось всего 42 шайбы.

Я думаю, Саша может всё. Он знает, как забивать. Я желаю ему удачи. Чтобы этот рекорд ему поддался и Овечкин стал… Он и так уже великий. Но, когда взойдёт на первое место в истории НХЛ по голам, это будет дорогого стоить. Благодарность его родителям и всей его семье, которые его поддерживают всю карьеру. Вы ведь видели, сколько он выиграл наград. И Кубок Стэнли, конечно, — главный его успех, потому что всё в спорте определяется в первую очередь командными победами. Но если ты ещё бьёшь рекорды и становишься первым в истории, то это тоже делает тебя великим. Значит, ты провёл удачную карьеру и можешь гордиться собой», — цитируют Орлова «Известия».

Прогнозы и ставки на НХЛ

В прошедшем сезоне Национальной хоккейной лиги 38-летний Александр Овечкин принял участие в 79 матчах в регулярном чемпионате, в которых записал в свой актив 31 гол и 34 результативные передачи. Всего за карьеру в лиге на счету российского форварда 853 гола и 697 результативных передач в 1426 матчах.