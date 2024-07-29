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    Орлов сказал, когда Овечкин может побить рекорд Гретцки

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Вашингтон Кэпиталз
    Защитник «Каролины» Дмитрий Орлов выразил мнение, что форвард «Вашингтона» Александр Овечкин может побить рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ уже в следующем сезоне.

    Александр Овечкин
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    Александр Овечкин

    Овечкину нужно забить 42 гола, чтобы установить новый рекорд лиги.

    «Когда Овечкин побьёт рекорд Гретцки? Надеюсь, в этом сезоне ему удастся это сделать. Ведь осталось всего 42 шайбы.

    Я думаю, Саша может всё. Он знает, как забивать. Я желаю ему удачи. Чтобы этот рекорд ему поддался и Овечкин стал… Он и так уже великий. Но, когда взойдёт на первое место в истории НХЛ по голам, это будет дорогого стоить. Благодарность его родителям и всей его семье, которые его поддерживают всю карьеру. Вы ведь видели, сколько он выиграл наград. И Кубок Стэнли, конечно, — главный его успех, потому что всё в спорте определяется в первую очередь командными победами. Но если ты ещё бьёшь рекорды и становишься первым в истории, то это тоже делает тебя великим. Значит, ты провёл удачную карьеру и можешь гордиться собой», — цитируют Орлова «Известия».

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    В прошедшем сезоне Национальной хоккейной лиги 38-летний Александр Овечкин принял участие в 79 матчах в регулярном чемпионате, в которых записал в свой актив 31 гол и 34 результативные передачи. Всего за карьеру в лиге на счету российского форварда 853 гола и 697 результативных передач в 1426 матчах.

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