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    Нестеров о ЦСКА: В следующем сезоне мы соберемся и больше не будем расслабляться

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    Защитник ЦСКА Никита Нестеров поделился ожиданиями от предстоящего сезона КХЛ 2024/2025.

    Никита Нестеров
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    Никита Нестеров

    «В чем причина спада команды в прошлом сезоне? Я думаю, что одна из причин — это наша самоуверенность. Считаю, что спад пойдёт нам на пользу: в следующем сезоне мы соберёмся и больше не будем расслабляться.

    Как я поддерживал коллектив в прошлом сезоне? По-разному: методом кнута и пряника, иногда — криком, иногда — словами поддержки. И жёстко, и ласково. Но не только я поддерживал команду: у меня есть помощники, ассистенты, и сами игроки имеют право слова. И ключевой момент: ты можешь высказываться тогда, когда сам играешь хорошо. В таком случае ты имеешь право кого-то критиковать. В любом другом случае не стоит этого делать, — сказал Нестеров в интервью "Газете.Ru".

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