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    Драйзайтль о Макдэвиде: Мы знаем, что на нашей стороне лучший игрок в мире

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Эдмонтон Ойлерз Флорида Пантерз
    Нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль высказался о своем партнере по команде Конноре Макдэвиде.

    Леон Дзайзайтль и Коннор Макдэвид
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    Леон Дзайзайтль и Коннор Макдэвид

    «В каждой игре мы знаем, что на нашей стороне лучший игрок в мире. Но в этой лиге очень, очень трудно обойтись одним или двумя-тремя игроками. Нужна целая команда, и я думаю, мы это показали» — приводит слова Драйзайтля официальный сайт НХЛ.

    В плей-офф НХЛ сезона 2023/2024 Макдэвид провел 24 матча, забросил 8 шайб и сделал 34 голевые передачи.

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