Драйзайтль о Макдэвиде: Мы знаем, что на нашей стороне лучший игрок в мире

Нападающийвысказался о своем партнере по команде

«В каждой игре мы знаем, что на нашей стороне лучший игрок в мире. Но в этой лиге очень, очень трудно обойтись одним или двумя-тремя игроками. Нужна целая команда, и я думаю, мы это показали» — приводит слова Драйзайтля официальный сайт НХЛ.

В плей-офф НХЛ сезона 2023/2024 Макдэвид провел 24 матча, забросил 8 шайб и сделал 34 голевые передачи.

Напомним, что «Эдмонтон» отыгрался в финальной серии розыгрыша Кубка Стэнли с «Флоридой» с 0:3. Решающий 7-й матч между этими командами состоится завтра, 25-го июня в 03:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.