«Эдмонтон» — «Флорида»: счет матча 5:1 (1:0, 2:0, 2:1), обзор голов

В шестом матче финальной серии Кубка Стэнлидома обыгралсо счетом 5:1.

На точные броски Уоррена Фогеле, Адама Хенрика, Зака Хаймана, Райана Маклеода и Дарнелла Нерса гости смогли ответить только голом престижа Александра Баркова.

Отметим, что защитник Дмитрий Куликов отметился ассистом, нападающий Владимир Тарасенко провел на льду почти 12 минут. Голкипер Сергей Бобровский отразил 16 бросков из 19.

НХЛ. Плей-офф. Финал. Шестой матч «Эдмонтон» — «Флорида» — 5:1 (1:0, 2:0, 2:1) Голы: Фогеле — 3 (Драйзайтль, Кулак), 7:27 — 1:0. Хенрик — 4 (Янмарк, Экхольм), 20:46 — 2:0. Хаймэн — 16 (Нюджент-Хопкинс), 38:20 — 3:0. Барков — 8 (Верхэге, Куликов), 41:28 — 3:1. Маклеод — 4 (п.в., Фогеле), 56:45 — 4:1. Нерс — 2 (п.в., Скиннер), 56:57 — 5:1Вратари: Скиннер — Бобровский (56:28 — 56:45, 56:52 — 56:57)Штраф: 18 — 16Броски: 21 (11+4+6) — 21 (2+11+8)Наши: Куликов (13.54/2/0), Тарасенко (11.45/1/0)

Stanley Cup Final Game 6 Highlights | Panthers vs. Oilers — June 21, 2024

Таким образом, «Эдмонтон» одержал третью победу подряд, сравнял счет в серии и перевел ее в седьмую игру, которая состоится 25 июня и начнется в 3:00 мск.