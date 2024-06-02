Тарасенко отреагировал на выход «Флориды» в финал Кубка Стэнли

Нападающий «Флориды»поделился эмоциями после победы команды в финальной серии Восточной конференции с «Рейнджерс».

«Получить такой опыт в плей-офф НХЛ отлично, особенно для молодых хоккеистов. Когда я присоединился к команде, большая часть ребят уже играла финале Кубка Стэнли в прошлом году. Одно дело, когда ты говоришь об этом, и другое — прочувствовать это, играя в финале», — цитирует Тарасенко пресс-служба клуба.

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«Флорида» выиграла полуфинальную серию НХЛ против «Рейнджерс» со счетом 4-2.

Следующим соперником «Пантерз» станет победитель противостояния «Даллас» — «Эдмонтон» (2-3).