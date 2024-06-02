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    Фетисов об отсутствии Гусева на закрытии сезона КХЛ: Это неуважение

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    Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов высказался об отсутствии нападающего Никиты Гусева на закрытии сезона КХЛ.

    Никита Гусев
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    Никита Гусев

    «Не знаю, что случилось, но это неуважение. Мне кажется, это такая вещь, которая требует серьёзного изменения в регламенте лиги. Конечно, мы знаем, что Александр Овечкин может не полететь на награждение по итогам сезона в НХЛ, он сразу улетает в Москву, тут ему более интересно.

    Для нынешней ситуации, становления лиги, которая борется за независимость, такие моменты должны быть важными. То есть игроки должны понимать свою ответственность перед лигой и быть на главном празднике. Опять же, не знаю, что могло сподвигнуть Никиту, но такого не должно быть впредь», — цитирует Фетисова ТАСС.

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    • Ранее агент Никиты Гусева заявил, что почти договорился с московским «Динамо» о подписании нового контракта с хоккеистом. В прошедшем сезоне форвард провел 77 матчей за «бело-голубых» и набрал 99 (26+73) очков.

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