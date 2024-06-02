Фетисов об отсутствии Гусева на закрытии сезона КХЛ: Это неуважение

Двукратный олимпийский чемпионвысказался об отсутствии нападающегона закрытии сезона КХЛ.

«Не знаю, что случилось, но это неуважение. Мне кажется, это такая вещь, которая требует серьёзного изменения в регламенте лиги. Конечно, мы знаем, что Александр Овечкин может не полететь на награждение по итогам сезона в НХЛ, он сразу улетает в Москву, тут ему более интересно.

Для нынешней ситуации, становления лиги, которая борется за независимость, такие моменты должны быть важными. То есть игроки должны понимать свою ответственность перед лигой и быть на главном празднике. Опять же, не знаю, что могло сподвигнуть Никиту, но такого не должно быть впредь», — цитирует Фетисова ТАСС.

Ранее агент Никиты Гусева заявил, что почти договорился с московским «Динамо» о подписании нового контракта с хоккеистом. В прошедшем сезоне форвард провел 77 матчей за «бело-голубых» и набрал 99 (26+73) очков.