ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Жозе АльдоВера, Ян или Фигередо — с кем драться Альдо после триумфального возвращения?
  • 15:05
    • «Крылья Советов» — «Ахмат»: стартовые составы
    Все новости спорта

    Агент Гусева: Мы на 90 процентов договорились с «Динамо»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Динамо
    Агент форварда Никиты Гусева Александр Черных дал комментарий по поводу будущего хоккеиста.

    Никита Гусев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Никита Гусев

    «Мы на 90 процентов договорились с "Динамо". Если бы контракт был подписан и активирован, то на официальном сайте "Динамо" вы бы увидели информацию об этом. Все может поменяться. Подпись пока не поставлена. Я думаю, 90 процентов вероятность того, что мы увидим Гусева в следующем сезоне в составе Динамо», — приводит слова Черныха «Спорт-Экспресс».

    В сезоне-2023/2024 Гусев провел за «Динамо» 77 матчей и набрал 99 (26+73) очков.

    Напомним, «Динамо» ранее сообщило о подписании нового контракта с главным тренером «Динамо» Алексеем Кудашовым.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Пора уже «Ахмату» остановиться
  • «Крылья Советов» — «Ахмат». Прогноз и ставки
  • 1.72
    •
  • «Жирона» должна завоевать три очка
  • «Алавес» — «Жирона». Прогноз и ставки
  • 2.07
    •
  • Европейцы окажутся сильнее перспективной молодежи?
  • Швеция — США. Прогноз и ставки
  • 2.32
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.58
  • Экспресс дня 10 мая
  • Сегодня в 22:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Алавес — Жирона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Швеция — США
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:20
    •  2.53
  • Прогноз на матч Чехия — Финляндия
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:20
    •  1.92
  • Прогноз на матч Фрозиноне — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.72
  • Прогноз на матч Спартак — Краснодар
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Балтика — Динамо
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •  1.74
  • Прогноз на матч Зенит — ЦСКА
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2024ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие