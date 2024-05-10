Агент Гусева: Мы на 90 процентов договорились с «Динамо»

Агент форвардадал комментарий по поводу будущего хоккеиста.

«Мы на 90 процентов договорились с "Динамо". Если бы контракт был подписан и активирован, то на официальном сайте "Динамо" вы бы увидели информацию об этом. Все может поменяться. Подпись пока не поставлена. Я думаю, 90 процентов вероятность того, что мы увидим Гусева в следующем сезоне в составе Динамо», — приводит слова Черныха «Спорт-Экспресс».

В сезоне-2023/2024 Гусев провел за «Динамо» 77 матчей и набрал 99 (26+73) очков.

Напомним, «Динамо» ранее сообщило о подписании нового контракта с главным тренером «Динамо» Алексеем Кудашовым.