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    «Эдмонтон» в овертайме победил «Даллас» в первом матче финала конференции

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Эдмонтон Ойлерз Даллас Старз
    «Эдмонтон» выиграл у «Далласа» в первом матче 1/2 финала Кубка Стэнли — 3:2 ОТ. Счет в серии — 1-0.

    Евгений Дадонов
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    Евгений Дадонов

    Победную шайбу на 21-й минуте овертайма забросил нападающий Коннор Макдэвид.

    Российский нападающий «Старз» Евгений Дадонов в этой встрече отметился голевой передачей. Теперь у него 7 (3+4) очков в этом плей-офф.

    НХЛ. Плей-офф. Финал конференции. Первый матч
    «Даллас» — «Эдмонтон» — 2:3 2ОТ (0:0, 1:2, 1:0, 0:1)
    Голы: Драйзайтль — 9 (Кулак, Хаймэн), 20:58 — 0:1. Хаймэн — 12 (Макдэвид), 24:17 — 0:2. Сегин — 4 (Бенн), 26:11 — 1:2. Сегин — 5 (Дадонов, Робертсон), 56:37 — 2:2. Макдэвид — 3 (Бушар, Нюджент-Хопкинс), 80:32 — 2:3Вратари: Эттингер — СкиннерШтраф: 2 — 10Броски: 33 (7+10+7+9) — 38 (3+14+12+9)

    «Даллас» — «Эдмонтон» — 2:3 2ОТ (0:0, 1:2, 1:0, 0:1)

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    Второй матч состоится в воскресенье, 26 мая.

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