Канада — Словакия: счет матча 6:3, обзор голов

В четвертьфинале чемпионата мира сборная Канады победила команду Словакии со счетом 6:3.

В составе канадцев забивали Джаред МакКанн, Пьер-Люк Дюбуа, Ник Пол (дважды), Дилан Гюнтер и Брендон Танев.

В составе словаков отличились Петер Цегларик, Милош Келемен и Марек Гривик.

Чемпионат мира. 1/4 финала Канада — Словакия — 6:3 (2:1, 1:0, 3:2) Голы: Маккэн — 3 (Парэйко), 2:45 — 1:0. Дюбуа — 3 (Байрам, Таварес), 4:15 — 2:0. Цегларик — 3 (Слафковски), 7:56 — 2:1. Пол — 2 (Бедард, Гюнтер), 23:48 — 3:1. Гюнтер — 1 (Пол, Хагель), 46:20 — 4:1. Танев — 3 (Северсон, Мерсер), 46:40 — 5:1. Келемен — 3 (Регенда), 47:08 — 5:2. Гривик — 2 (бол., Гудачек, Немец), 56:57 — 5:3. Пол — 3 (п.в.), 59:10 — 6:3Вратари: Биннингтон — Главай (57:11 — 59:10)Штраф: 10 — 12Броски: 43 (13+13+17) — 21 (7+9+5)

Канада вышла в полуфинал и встретится со Швейцарией.