ФутболХоккейЧМ-2024ТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Равиль Сабитов«Чемпионские матчи выигрывают характер и самоотдача». Равиль Сабитов — о «золотом матче» в Краснодаре и работе с Бесковым
  • 20:30
    • Джокович уверенно справился с Грикспором и пробился в полуфинал турнира в Женеве
  • 19:53
    • Канада разобралась со Словакией и пробилась в полуфинал чемпионата мира
    Все новости спорта

    Канада разобралась со Словакией и пробилась в полуфинал чемпионата мира

    Канада — Словакия: счет матча 6:3, обзор голов

    Хоккей Чемпионат мира по хоккею-2024 Сборная Словакии Сборная Канады
    В четвертьфинале чемпионата мира сборная Канады победила команду Словакии со счетом 6:3.

    Сборная Канады
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сборная Канады

    В составе канадцев забивали Джаред МакКанн, Пьер-Люк Дюбуа, Ник Пол (дважды), Дилан Гюнтер и Брендон Танев.

    В составе словаков отличились Петер Цегларик, Милош Келемен и Марек Гривик.

    Чемпионат мира. 1/4 финала
    Канада — Словакия — 6:3 (2:1, 1:0, 3:2)
    Голы: Маккэн — 3 (Парэйко), 2:45 — 1:0. Дюбуа — 3 (Байрам, Таварес), 4:15 — 2:0. Цегларик — 3 (Слафковски), 7:56 — 2:1. Пол — 2 (Бедард, Гюнтер), 23:48 — 3:1. Гюнтер — 1 (Пол, Хагель), 46:20 — 4:1. Танев — 3 (Северсон, Мерсер), 46:40 — 5:1. Келемен — 3 (Регенда), 47:08 — 5:2. Гривик — 2 (бол., Гудачек, Немец), 56:57 — 5:3. Пол — 3 (п.в.), 59:10 — 6:3Вратари: Биннингтон — Главай (57:11 — 59:10)Штраф: 10 — 12Броски: 43 (13+13+17) — 21 (7+9+5)

    Канада вышла в полуфинал и встретится со Швейцарией.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Свою безупречную серию Швеция продолжит и в плей-офф?
  • Швеция — Финляндия. Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • США и Чехия перенасытят игру голами?
  • США — Чехия. Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
  • «Рейнджерс» сравняются с «Пантерз» по числу побед?
  • «Рейнджерс» — «Флорида». Прогноз и ставки
  • 2.55
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.18
  • Экспресс дня 23 мая
  • Сегодня в 21:45
    •  1.95
  • Прогноз на матч Швеция — Финляндия
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:20
    •  1.87
  • Прогноз на матч США — Чехия
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:20
    •  2.55
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Флорида
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Дженоа — Болонья
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.70
  • Прогноз на матч Жирона — Гранада
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Этчеверри — Дардери
  • Теннис
  • Завтра в 15:30
    •  1.42
  • Прогноз на матч Ружаньский — Околи
  • Бои
  • Завтра в 23:00
    •  3.25
  • Экспресс дня 24 мая
  • Завтра в 21:45
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2024ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие