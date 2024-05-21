Канада — Чехия: счет матча 4:3 ОТ, обзор голов

одержала победу над(4:3 ОТ) в матче группового этапа чемпионата мира 2024-го года.

В основное время в составе канадской сборной шайбы забросили Дилан Козенс в большинстве, Доусон Мерсер и Брэндон Хагель.

Голы у Чехии записали на свой счет Доминик Кубалик, Ондржей Палат (оба гола — в большинстве) и Роман Червенка.

Команды довели дело до овертайма, где сильнее оказалась Канада. Победную шайбу забросил Дилан Козенс.

Чемпионат мира. Группа A Канада — Чехия — 4:3 ОТ (0:0, 0:0, 3:3, 1:0) Голы: Козенс — 7 (бол., Пауэр, Пол), 41:01 — 1:0. Кубалик — 3 (бол., Нечас, Седлак), 49:11 — 1:1. Мерсер — 3 (Северсон), 51:01 — 2:1. Хагель — 3 (Таварес, Дюбуа), 55:42 — 3:1. Палат — 3 (бол., Шпачек, Червенка), 56:56 — 3:2. Червенка — 3 (Нечас), 57:11 — 3:3. Козенс — 8 (мен.), 63:13 — 4:3Вратари: Биннингтон — Достал (56:27 — 56:56, 57:45 — 58:11)Броски: 26 (7+5+11+3) — 22 (10+5+6+1)Штраф: 8 — 4

После этого матча Канада занимает 20-е место в группе А с 19-ю очками в активе. Чехия — на 2-й позиции (16 баллов).