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    НХЛ. «Рейнджерс» выиграли у «Каролины», «Ванкувер» победил «Эдмонтон»

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Нью-Йорк Рейнджерс Каролина Харрикейнз Ванкувер Кэнакс Эдмонтон Ойлерз
    «Рейнджерс» выиграли у «Каролины» в шестом матче второго раунда плей-офф НХЛ — 5:3. Команда из Нью-Йорка выиграла серию — 4-2.

    Артемий Панарин
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    Артемий Панарин

    Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился двумя голевыми передачами и достиг отметки в 11 (4+7) очков в этом плей-офф. Его одноклубник и соотечественник Игорь Шестеркин отразил 32 из 35 бросков по своим воротам.

    Российский форвард «Харрикейнз» Андрей Свечников сделал две голевые передачи. У него 11 (2+9) очков в этом плей-офф.

    В финале Восточной конференции «Рейнджерс» сыграют с победителем пары «Флорида» — «Бостон» (3-2).

    НХЛ. Плей-офф. Второй раунд. Шестой матч
    «Каролина» — «Рейнджерс» — 3:5 (1:0, 2:1, 0:4)
    Голы: Нечас — 4 (Мартинук, Орлов), 18:38 — 1:0. Джарвис — 5 (бол., Ахо, Свечников), 24:38 — 2:0. Трочек — 6 (Панарин), 25:29 — 2:1. Ахо — 4 (Свечников, Слэвин), 29:23 — 3:1. Крайдер — 5 (Зибанежад, Рословик), 46:43 — 3:2. Крайдер — 6 (бол., Панарин, Трочек), 51:54 — 3:3. Крайдер — 7 (Линдгрен, Рословик), 55:41 — 3:4. Гудроу — 3 (п.в., Миллер), 59:11 — 3:5Вратари: Андерсен (57:12 — 59:11) — ШестеркинШтраф: 4 — 2Броски: 36 (8+12+16) — 24 (3+11+10)

    «Каролина» — «Рейнджерс» — 3:5

    Все прогнозы на НХЛ

    «Ванкувер» победил «Эдмонтон» в пятом матче второго раунда плей-офф НХЛ — 3:2. «Кэнакс» вышли вперед в серии — 3-2.

    У «Кэнакс» отличились Карсон Сауси, Фил Ди Джузеппе и Джей Ти Миллер. У «Ойлерз» шайбы забросили Маттиас Янмарк и Эандер Кейн.

    Шестой матч в серии состоится 19 мая.

    НХЛ. Плей-офф. Второй раунд. Пятый матч
    «Ванкувер» — «Эдмонтон» — 3:2 (1:2, 1:0, 1:0)
    Голы: Кейн — 3 (Драйзайтль, Дешарне), 4:34 — 0:1. Суси — 1, 17:27 — 1:1. Янмарк — 1 (Браун, Кулак), 17:50 — 1:2. Ди Джузеппе — 1, 25:14 — 2:2. Миллер — 3 (Линдхольм, Петтерссон), 59:27 — 3:2Вратари: Шилов — Пикар (0:37 — 0:45, 59:42)Штраф: 12 — 10Броски: 35 (11+17+7) — 23 (11+4+8)

    «Ванкувер» — «Эдмонтон» — 3:2
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