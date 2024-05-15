Словакия обыграла Польшу, Швейцария была сильнее Великобритании

Лукаш Цингел (№6) Фото: globallookpress.com
В группе В Словакия уверенно победила Польшу со счетом 4:0.
Шайбы в этой игре забивали Лукаш Цингел (дважды), Томаш Татар и Петар Цегларик.
Чемпионат мира. Группа B
Словакия — Польша — 4:0 (2:0, 0:0, 2:0)
Голы: Цингел — 2 (Татар, Кох), 2:03 — 1:0. Татар — 1 (Немец, Гудачек), 11:46 — 2:0. Цегларик — 1 (Слафковски), 57:22 — 3:0. Цингел — 3 (Кох, Татар), 57:34 — 4:0Вратари: Главай — Фучик (Заболотный, 51:03)Броски: 44 (16+11+17) — 20 (7+8+5)Штраф: 6 — 8
Словакия идет в группе В на второй строчке с 8 очками. Польша (1) замыкает таблицу.
В параллельном матче в группе А Швейцария не оставила шансов Великобритании — 3:0.
В составе победителей отличились Нико Хишир, Дин Кукан, Нино Нидеррайтер.
Чемпионат мира. Группа A
Швейцария — Великобритания — 3:0 (2:0, 1:0, 0:0)
Голы: Хишир — 4 (Йоси, Фиала), 3:48 — 1:0. Кукан — 1 (Зигенталер, Эрцог), 13:36 — 2:0. Нидеррайтер — 2 (бол., Фиала, Йоси), 38:36 — 3:0Нереализованный буллит: Фиала (Швейцария), 1:33 (Вратарь)Вратари: Шмид — УистлШтраф: 10 — 10Броски: 30 (14+11+5) — 15 (2+9+4)
После четырех матчей швейцарцы возглавляют свою группу с 11 очками, у Великобритании нет очков.