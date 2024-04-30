НХЛ. «Флорида» прошла «Тампу» в первом раунде плей-офф, «Даллас» одолел «Вегас»

Никита Кучеров Фото: globallookpress.com
У гостей голы забили Евгений Дадонов, Тай Делландреа, Роопе Хинтц и Уайатт Джонстон.
У гостей одной голевой передачей отметился Иван Барбашев.
«Даллас» сравнял счет в серии: 2-2. Пятый матч пройдет в Далласе 1 мая.
НХЛ. Плей-офф
«Вегас» — «Даллас» — 2:4 (1:1, 1:2, 0:1)
Голы: Амадио — 1 (Макнэбб, Хауден), 14:25 — 1:0. Дадонов — 1 (Сутер), 17:52 — 1:1. Айкел — 3 (Маршессо, Барбашев), 23:09 — 2:1. Джонстон — 3 (бол., Дюшен, Сегин), 29:45 — 2:2. Делландреа — 1 (Смит, Стил), 38:34 — 2:3. Хинтц — 1 (п.в.), 58:38 — 2:4Вратари: Томпсон (58:10 — 58:38, 59:05) — ЭттингерШтраф: 6 — 4Броски: 35 (14+6+15) — 32 (8+17+7)
«Вегас» — «Даллас» — 2:4
«Флорида» в пятом матче первого раунда плей-офф НХЛ обыграла «Тампу» со счетом 6:1.
В составе «Пантерз» Владимир Тарасенко отметился результативной передачей, вратарь Сергей Бобровский отразил 31 бросок из 32.
У «Лайтнинг» Никита Кучеров сделал результативную передачу, вратарь Андрей Василевский отразил 33 броска из 37.
Кучеров провел в плей-офф пять матчей, в которых набрал 7 (0+7) очков.
«Флорида» выиграла серию со счетом 4-1 и вышла во второй раунд, где встретится с победителем пары «Торонто» — «Бостон» (1-3).
НХЛ. Плей-офф
«Флорида» — «Тампа-Бэй» — 6:1 (0:0, 2:1, 4:0)
Голы: Верхэге — 4 (Барков, Миккола), 20:45 — 1:0. Барков — 1 (мен., Экблад, Форслинг), 32:38 — 2:0. Хедман — 1 (Кучеров, Хагель), 33:37 — 2:1. Барков — 2 (Ткачак, Верхэге), 51:06 — 3:1. Родригес — 1 (Стенлунд, Тарасенко), 54:16 — 4:1. Верхэге — 5 (п.в., Ткачак), 56:03 — 5:1. Миккола — 1 (п.в., Лунделл, Луостаринен), 58:50 — 6:1Вратари: Бобровский — Василевский (55:59 — 56:03, 57:43 — 58:50)Штраф: 8 — 10Броски: 39 (7+23+9) — 32 (7+12+13)
«Флорида» — «Тампа-Бэй» — 6:1