Никитин: Не соглашусь, что «Локомотив» в критической ситуации

Игорь Никитин Фото: www.khl.ru
«Это хоккей. Здесь особо объяснить… Не объяснишь. Готовимся к следующей игре.
Сопернику надо отдать должное — где‑то торопят, где‑то позиции недостаточно хорошие, вратарь здорово играет. Надо с самих себя спрашивать. Есть моменты. Я считаю, их достаточно. Работаем — дежурное слово. Надо забивать, согласен.
Ситуация не критическая. Задача такая же, как у Магнитогорска — выиграть следующий матч.
У нас нет задачи повторить подвиг. У нас задача простая — выиграть следующий матч. Если так относиться, то это не какой‑то невыполнимый пазл. Не нужно повторять чьи‑то достижения. Нужно настроиться, отдохнуть и подготовиться к следующей игре», — сказал Никитин «Матч ТВ».
Очередная игра финала Кубка Гагарина пройдет 24 апреля в Ярославле.