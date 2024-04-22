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    Маттео ГендузиТрансферный дайджест. 16-22 апреля
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    Никитин: Не соглашусь, что «Локомотив» в критической ситуации

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    Главный тренер ярославского «Локомотива» Игорь Никитин после третьего матча финала Кубка Гагарина (1:2 ОТ) сообщил, что не стоит драматизировать ситуацию его команды.

    Игорь Никитин
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    Игорь Никитин

    «Это хоккей. Здесь особо объяснить… Не объяснишь. Готовимся к следующей игре.

    Сопернику надо отдать должное — где‑то торопят, где‑то позиции недостаточно хорошие, вратарь здорово играет. Надо с самих себя спрашивать. Есть моменты. Я считаю, их достаточно. Работаем — дежурное слово. Надо забивать, согласен.

    Ситуация не критическая. Задача такая же, как у Магнитогорска — выиграть следующий матч.

    У нас нет задачи повторить подвиг. У нас задача простая — выиграть следующий матч. Если так относиться, то это не какой‑то невыполнимый пазл. Не нужно повторять чьи‑то достижения. Нужно настроиться, отдохнуть и подготовиться к следующей игре», — сказал Никитин «Матч ТВ».

    Очередная игра финала Кубка Гагарина пройдет 24 апреля в Ярославле.

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