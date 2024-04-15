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  • 19:17
    • «Металлург» вышел в финал Кубка Гагарина, победив в решающем матче «Автомобилист»
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    Заварухин: Неприятно это. Старались, бились

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Металлург Мг Автомобилист
    Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин подвел итоги решающему матчу полуфинала Кубка Гагарина с «Металлургом» (2:3).

    Николай Заварухин
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    Николай Заварухин

    «Хорошая серия для болельщиков, обилие голов, где-то открытый хоккей, где-то соперник в третьем периоде сыграл от обороны. В первом периоде соперник был быстрее, больше владел шайбой и победил в матче. Второй год подряд проигрываем "Магнитке" в седьмом матче. Мне, как и команде, неприятно это. Старались, бились.

    Можно проиграть 0-4 или 3-4, но сегодня это не имеет значения. Хотелось выиграть, тяжёлый плей-офф, все сильные соперники были. Не хватило эмоций, которые были с "Ак Барсом", СКА. Обидно, но это спорт» — цитирует Заварухина «Чемпионат».

  • «Металлург» вышел в финал Кубка Гагарина, победив в решающем матче «Автомобилист»
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    • В финале Кубка Гагарина «Металлург» сыграет с ярославским «Локомотивом», который победил «Трактор» в серии со счетом 4:3.

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