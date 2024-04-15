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    «Металлург» и «Автомобилист» опубликовали составы на 7-й матч полуфинальной серии

    «Металлург» — «Автомобилист»: составы, коэффициенты, прогноз

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Автомобилист Металлург Мг
    Стали известны составы «Металлурга» и «Автомобилиста» на последний 7-й матч 1/2 финала розыгрыша Кубка Гагарина.

    «Автомобилист»
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    «Автомобилист»

    Главный тренер хозяев Андрей Разин оставил состав без изменений по сравнению с 6-м матчем серии.

    Состав «Металлурга»
    t.me/metallurgmgn

    У «Автомобилиста» с первых минут будет играть голкипер Владимир Галкин. Напомним, что именно он выступал в воротах команды в 6-м матче (5:3). Голкипер Евгений Аликин вновь не попал в заявку на встречу.

    К тому же, в состав «Автомобилиста» вернулся нападающий Сергей Широков, который отсутствовал в прошлом матче.

    Состав «Автомобилиста».
    t.me/hc_avtomobilist

    Напомним, что 7-й матч 1/2 финала плей-офф КХЛ между «Металлургом» и «Автомобилистом» состоится сегодня, 15-го апреля в 17:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

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