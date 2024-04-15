«Металлург» — «Автомобилист»: составы, коэффициенты, прогноз

Стали известны составына последний 7-й матч 1/2 финала розыгрыша Кубка Гагарина.

Главный тренер хозяев Андрей Разин оставил состав без изменений по сравнению с 6-м матчем серии.

Состав «Металлурга» t.me/metallurgmgn

У «Автомобилиста» с первых минут будет играть голкипер Владимир Галкин. Напомним, что именно он выступал в воротах команды в 6-м матче (5:3). Голкипер Евгений Аликин вновь не попал в заявку на встречу.

К тому же, в состав «Автомобилиста» вернулся нападающий Сергей Широков, который отсутствовал в прошлом матче.

Состав «Автомобилиста». t.me/hc_avtomobilist

Напомним, что 7-й матч 1/2 финала плей-офф КХЛ между «Металлургом» и «Автомобилистом» состоится сегодня, 15-го апреля в 17:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.