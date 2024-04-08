Крикунов: Сегодня «Локомотив» выйдет в финал Кубка Гагарина

Бывший главный тренер московскогоподелился мыслями перед предстоящим 4-м матчем полуфинала плей-офф КХЛ между

«Думаю, что закончат сегодня, Ярославль смотрится помощнее. Сегодня "Локомотив" выйдет в финал Кубка Гагарина. "Трактор" неплохо смотрелся, выбили "Салават Юлаев" и московское "Динамо", но сейчас соперник сильнее.

Игорь Никитин третий год работает главным в "Локомотиве", так и должно быть, на третий год построена хорошая команда», — сказал Крикунов Чемпионату.

Напомним, что «Локомотив» ведет в серии с «Трактором» со счетом 3:0. Четвертый матч этого противостояния состоится сегодня, 8-го апреля в Челябинске. Начало встречи — в 17:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть тут.