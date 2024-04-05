Разин: Мы смотрелись лучше, чем в первой игре

Главный тренер «Металлурга»прокомментировал игру своего клуба во втором матче полуфинала Кубка Гагарина против «Автомобилиста» (2:4).

«Что пошло не так? В принципе, только результат не так, игровая дисциплина подвела сильно, нельзя так удаляться. Играли хорошо, переломили игру во втором периоде, забили, моментов уйма была, но, к сожалению, не реализовали, и это удаление глупейшее.

В третьем периоде тоже было много моментов, могли отыграться, но получилось так, как получилось. Всё начинается заново.Согласен, не забиваем — но если взять первый гол "Автомобилиста", там рикошет. У нас нет таких удачных отскоков, как в этом эпизоде.

Где-то по воротам не попадаем, где-то вратарь шнурком отобьёт. По Юрову — у нас и Гребёнкина нет в большинстве, у нас и Яковлев достоин, и Орехов, и Коробкин достоин, Пашка Акользин может вратаря закрыть на пятаке.

К сожалению, всех мы поставить не можем, выбор делался в пользу тех ребят, которые играли, но не получилось. Будем над этим работать.

"Автомобилист" начал более активно сегодня, мы были готовы к этому, я считаю, хорошо проходили среднюю зону. Единственное — опять же удаления, а так моменты были. Повторюсь: мы играли лучше, чем первую игру, лучше не "Автомобилиста", а самих себя, у нас было намного больше моментов», — рассказал тренер «Металлурга» «Чемпионату».