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    Кравец высказался о назначении Звягина в «Авангард»

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    Бывший главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец прокомментировал назначение Сергея Звягина на пост главного тренера в омский клуб.

    Михаил Кравец
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    Михаил Кравец

    «Знаете, меня очень удивляют последние высказывания, что команда сплотилась, что команда собралась, как всё здорово. Вы мне скажите, целый сезон — 68 матчей регулярного чемпионата и пять игр плей-офф — сплочения не было? Это просто так команда заняла второе место и прошла первый раунд? Давайте честно говорить об этом, не стесняться. То есть это всё было просто так? И самое высокое сплочение пришло потом?

    Человек был моим помощником. Да, должен был тоже помогать в этом сплочении. Если вспомнить серию с "Локомотивом", то можно сказать, что я тоже её не проиграл. Мне не дали возможности её завершить. Это факты. Неизвестно, конечно, как бы она закончилась, но это факты. Но и факт, что "Авангард" дальше не прошёл. Факт, что в первой игре счёт тоже был 1:1 и случайное падение Киселевича привело к пропущенному голу», — цитирует Кравца «Чемпионат».

    «Авангард» проиграл ярославскому «Локомотиву» (3-4 в серии) во втором раунде Кубка Гагарина.

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