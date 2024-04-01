Кержаков: Каждый в России хочет, чтобы Овечкин побил снайперский рекорд Гретцки

Бывший нападающий сборной Россиипризнался, что внимательно следит за выступлениями капитана «Вашингтон Кэпиталз»

«Каждый болельщик хоккея из России хочет, чтобы он побил снайперский рекорд Гретцки.

Я постоянно за этим слежу: смотрю результаты "Вашингтона" и проверяю, забросил ли Овечкин. Очень радуюсь, когда это происходит.

Думаю, в Америке не все этого хотят. Окружение Гретцки вряд ли этого хочет», — приводит слова Кержакова «Чемпионат».

Овечкин забросил 848 шайб и занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (894).